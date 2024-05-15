На фоне наступления на Харьковщине военные дали совет властям о возможных переговорах с РФ

По словам Максима Жорина, несмотря на наступление российских захватчиков в Харьковской области, украинские власти не должны отказываться от своих переговорных позиций и идти на уступки врагу.

Максим Жорин

При этом Жорин подчеркнул, что для того, чтобы Украина согласилась идти на переговоры, она должна иметь сильные позиции. Впрочем, по его словам, к сожалению, сегодня ситуация сложилась так, что Киеву не с чем выходить на переговоры с террористической Россией.

Кроме того, он назвал позицию Запада также откровенно слабой. По его словам, такая позиция Украине тоже ничем не сможет помочь.

"Слабый всегда садится слушать, а не говорить",

— подчеркнул Жорин и добавил, чтобы Украина смогла навязывать свои условия на переговорах, она должна стать гораздо сильнее, чем сейчас.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что террористическая Россия начала свое наступление на Харьковскую область, чтобы заставить Украину пойти на переговоры, а Западу продемонстрировать, что РФ еще может вести войну на любом участке фронта.

На самом деле ситуация в Харьковской области, как говорят военные, не является критической, катастрофы там не произошло. Однако еще рано делать какие-то выводы, поскольку еще обе стороны не задействовали свои резервы. Впрочем, известно, что ситуация в Волчанске, который пытается захватить враг, сложная. Там украинским военным даже пришлось отражать танковую атаку врага. Однако Силы обороны с этой задачей справились успешно и сожгли даже два российских танка.

Вместе с тем президент Чехии Петр Павел заявил , что Украина не сможет отвоевать все свои оккупированные территории. Он допустил, что война может быть окончена путем некоего компромисса между Украиной, РФ и странами, которые будут гарантами этого соглашения.