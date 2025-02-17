На фоне "ледяной" поддержки Америки: Германия передала Украине мощное оружие

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Николай Лисицын
Германия на фоне непонятных перспектив с получением военной помощи от США предоставило Украине новый оборонный пакет. Об этом сообщает 17 февраля портал "Комментарии" со ссылкой на правительство Германии. В новый пакет военной помощи от ФРГ вошла техника, беспилотники и боеприпасы к различным системам, в том числе системам ПВО.
В новом пакете помощи от Германии есть четыре САУ Zuzana 2. Фото: Википедия
В частности, в пакет вошли 56 бронемашин MRAP, четыре САУ Zuzana 2 боеприпасы к танкам Leopard 1 и БМП Marder, ракеты для ЗРК IRIS и так далее. Согласно данным немецкого правительства, Украина в этот раз в рамках военной помощи от Германии получила:
Напомним, с начала полномасштабной войны Германия выделила на помощь Украине самое большое количество средств среди всех стран Европы и является второй по величине страной – донором Украины после США.. В частности, Германия предоставила украинским воинам критически необходимые системы противовоздушной обороны Patriot, которые могут уничтожать вражеские баллистические ракеты, а также современные ЗРК IRIS, системы ПВО Gepard, самоходные гаубицы PhZ 2000, танки Leopard, БМП Marder и большое количество другого оружия.
"Комментарии" отмечают, что новый пакет помощи от Германии передан ВСУ на фоне подготовки командой Трампа переговоров с Россией без участия Европы и Украины, а также резких высказываний вице-президента США Джея Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности. Кроме того, США требуют от Украины возместить все предыдущие расходы за уже оказанную Америкой военную помощь и оплатить дальнейшие поставки своими полезными ископаемыми.
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