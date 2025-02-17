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На фоне "ледяной" поддержки Америки: Германия передала Украине мощное оружие

В новый пакет военной помощи от ФРГ вошла техника, беспилотники и боеприпасы к различным системам

17 февраля 2025, 19:27
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Николай Лисицын

Германия на фоне непонятных перспектив с получением военной помощи от США предоставило Украине новый оборонный пакет. Об этом сообщает 17 февраля портал "Комментарии" со ссылкой на правительство Германии. В новый пакет военной помощи от ФРГ вошла техника, беспилотники и боеприпасы к различным системам, в том числе системам ПВО.

На фоне "ледяной" поддержки Америки: Германия передала Украине мощное оружие

В новом пакете помощи от Германии есть четыре САУ Zuzana 2. Фото: Википедия

В частности, в пакет вошли 56 бронемашин MRAP, четыре САУ Zuzana 2 боеприпасы к танкам Leopard 1 и БМП Marder, ракеты для ЗРК IRIS и так далее. Согласно данным немецкого правительства, Украина в этот раз в рамках военной помощи от Германии получила:

  • 56 машин MRAP;
  • боеприпасы для основного боевого танка Leopard 1;
  • боеприпасы для боевых машин пехоты Marder;
  • 41 000 боеприпасов для ЗРК Gepard (из запасов бундесвера и промышленности);
  • ракеты для систем ПВО IRIS-T SLM;
  • ракеты для систем ПВО IRIS-T SLS;
  • 4 колесные самоходные гаубицы Zuzana 2 (в рамках финансируемого совместно с Норвегией и Данией проекта);
  • 50 000 155-мм снарядов (из запасов бундесвера и промышленности);
  • 2 000 снарядов 122-мм калибра ;
  • 300 ударных беспилотников HF-1;
  • 51 разведывательный беспилотник VECTOR с запасными частями;
  • 245 разведывательных беспилотников RQ-35 HEIDRUN;
  • 29 разведывательных беспилотников SONGBIRD;
  • 14 разведывательных беспилотников HORNET XR;
  • 2 противоминных танка WISENT 1 с запасными частями;
  • 16 минных плугов;
  • 645 лазерных дальномеров;
  • 8 пограничных машин;
  • 74 000 патронов 40 мм;
  • 100 пулеметов MG5;
  • 2 915 штурмовых винтовок HK 416;
  • 900 штурмовых винтовок MK 556;
  • 64 высокоточные винтовки HLR 338 с боекомплектом;
  • 220 винтовок CR 308;
  • 73 автомата АК-47;
  • более 60 миллионов патронов к огнестрельному оружию (из запасов бундесвера и промышленности);
  • 27 800 шерстяных одеял;
  • 766 спальных мешков;
  • 37 200 жгутов.

Напомним, с начала полномасштабной войны Германия выделила на помощь Украине самое большое количество средств среди всех стран Европы и является второй по величине страной – донором Украины после США.. В частности, Германия предоставила украинским воинам критически необходимые системы противовоздушной обороны Patriot, которые могут уничтожать вражеские баллистические ракеты, а также современные ЗРК IRIS, системы ПВО Gepard, самоходные гаубицы PhZ 2000, танки Leopard, БМП Marder и большое количество другого оружия.

"Комментарии" отмечают, что новый пакет помощи от Германии передан ВСУ на фоне подготовки командой Трампа переговоров с Россией без участия Европы и Украины, а также резких высказываний вице-президента США Джея Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности. Кроме того, США требуют от Украины возместить все предыдущие расходы за уже оказанную Америкой военную помощь и оплатить дальнейшие поставки своими полезными ископаемыми.




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Источник: https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/lieferungen-ukraine-2054514?enodia=eyJleHAiOjE3MzkzNzI1NDEsImNvbnRlbnQiOnRydWUsImF1ZCI6ImF1dGgiLCJIb3N0Ijoid3d3LmJ1bmRlc3JlZ2llcnVuZy5kZSIsIlNvdXJjZUlQIjoiMzcuNzMuMjMuMjMyIiwiQ29uZmlnSUQiOiI4ZGFkY2UxMjVmZDJ
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