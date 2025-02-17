На фоне "ледяной" поддержки Америки: Германия передала Украине мощное оружие

Германия на фоне непонятных перспектив с получением военной помощи от США предоставило Украине новый оборонный пакет. Об этом сообщает 17 февраля портал "Комментарии" со ссылкой на правительство Германии. В новый пакет военной помощи от ФРГ вошла техника, беспилотники и боеприпасы к различным системам, в том числе системам ПВО.

В новом пакете помощи от Германии есть четыре САУ Zuzana 2. Фото: Википедия

В частности, в пакет вошли 56 бронемашин MRAP, четыре САУ Zuzana 2 боеприпасы к танкам Leopard 1 и БМП Marder, ракеты для ЗРК IRIS и так далее. Согласно данным немецкого правительства, Украина в этот раз в рамках военной помощи от Германии получила:

56 машин MRAP;

боеприпасы для основного боевого танка Leopard 1;

боеприпасы для боевых машин пехоты Marder;

41 000 боеприпасов для ЗРК Gepard (из запасов бундесвера и промышленности);

ракеты для систем ПВО IRIS-T SLM;

ракеты для систем ПВО IRIS-T SLS;

4 колесные самоходные гаубицы Zuzana 2 (в рамках финансируемого совместно с Норвегией и Данией проекта);

50 000 155-мм снарядов (из запасов бундесвера и промышленности);

2 000 снарядов 122-мм калибра ;

300 ударных беспилотников HF-1;

51 разведывательный беспилотник VECTOR с запасными частями;

245 разведывательных беспилотников RQ-35 HEIDRUN;

29 разведывательных беспилотников SONGBIRD;

14 разведывательных беспилотников HORNET XR;

2 противоминных танка WISENT 1 с запасными частями;

16 минных плугов;

645 лазерных дальномеров;

8 пограничных машин;

74 000 патронов 40 мм;

100 пулеметов MG5;

2 915 штурмовых винтовок HK 416;

900 штурмовых винтовок MK 556;

64 высокоточные винтовки HLR 338 с боекомплектом;

220 винтовок CR 308;

73 автомата АК-47;

более 60 миллионов патронов к огнестрельному оружию (из запасов бундесвера и промышленности);

27 800 шерстяных одеял;

766 спальных мешков;

37 200 жгутов.

Напомним, с начала полномасштабной войны Германия выделила на помощь Украине самое большое количество средств среди всех стран Европы и является второй по величине страной – донором Украины после США.. В частности, Германия предоставила украинским воинам критически необходимые системы противовоздушной обороны Patriot, которые могут уничтожать вражеские баллистические ракеты, а также современные ЗРК IRIS, системы ПВО Gepard, самоходные гаубицы PhZ 2000, танки Leopard, БМП Marder и большое количество другого оружия.

"Комментарии" отмечают, что новый пакет помощи от Германии передан ВСУ на фоне подготовки командой Трампа переговоров с Россией без участия Европы и Украины, а также резких высказываний вице-президента США Джея Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности. Кроме того, США требуют от Украины возместить все предыдущие расходы за уже оказанную Америкой военную помощь и оплатить дальнейшие поставки своими полезными ископаемыми.



