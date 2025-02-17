Будет сказано много страшных вещей: военный напугал мрачным прогнозом для перемирия в Украине

Уже кажется очевидным, что российский правитель Владимир Путин и президент США Дональд Трамп договорятся о перемирии. Это может стать реальностью, в том числе, потому, что пауза в войне нужна всем, хотя интересы у всех разные. Такое мнение выразил волонтер и военнослужащий Юрий Касьянов, передает портал "Комментарии".

Трамп и Путин, вероятно, договорятся о перемирии за спиной Украины, но, как считает Касьянов, пауза в реальности нужна всем. Коллаж "Комментарии"

"Трампу необходимо "положить конец войне в Украине", потому что он обещал, а "пацан сказал – пацан сделал", как бы дорого это ни стоило", — отмечает эксперт.

Он полагает, что Европе нужна пауза, потому что они шокированы российским давлением и резким изменением политики США, а сами не готовы ни к одной войне, даже малейшей.

"Путину нужна пауза, потому что российское наступление выдыхается, резервы подоночного мяса заканчиваются, а устраивать всеобщую мобилизацию не хочется; экономика в стагнации, и хотя бы частичная отмена санкций необходима", — пишет Касьянов.

Украине, по мнению волонтера, тоже нужна пауза, и не только для восстановления сил. Он считает, что страна нуждается в перезагрузке, и надо начинать с самого начала – с переосмысления того, "кто мы, для чего живем на этой земле, чего мы хотим, что нам делать сейчас и как мы будем жить завтра".

"Слишком много крови пролито, чтобы не заметить жертв, принесенных на алтарь глупости и бездарности "элит". Нам нужна пауза, чтобы вылезти из окопов, выключить режим внутренней цензуры и начать говорить о наболевшем. И поверьте, будет сказано много страшных вещей, но их нужно сказать", — полагает военный.

Также Касьянов отмечает, что на фоне последних высказываний и планов команды Трампа идет, например, переоценка европейских политиков и их позиций.

"Те, кто недавно еще ругал Шольца за то, что не дает нам ракеты, теперь его хвалят – канцлер Германии накануне переговоров США с РФ в Саудовской Аравии заявил, что "Европа не даст разоружить Украину". Оно и понятно – если Трамп сдаст Украину империи, то скоро воевать придется польским фермерам, немецким бюргерам и французским виноделам. А они не хотят", — указал украинский военный.

Как писал портал "Комментарии", переговоры между США и Россией по завершению войны пока не начались, а Украина и Европа смогут присоединиться к ним на более позднем этапе, рассказал госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, после старта переговоров между США и Россией к ним на каком-либо этапе будут подключены представители Украины и Европы. Он отметил, что США и Россия должны обеспечить нормальное функционирование посольств в Москве и Вашингтоне для переговоров.

"Комментарии" сообщали, что Зеленский назвал Путина лжецом и предупредил о повадках главі Кремля американского президента Дональда Трампа. Украинский лидер раскрыл, что в 2019 году во время единственной личной встречи с главой Кремля договорился о прекращении огня и обмене пленными. Но насчет первого Путин обманул, а пленных удалось обменять не всех. Поэтому "искреннему" желанию Путина "закончить войну" верить нельзя, убежден Зеленский. Президент Украины заявил, что пойдет на переговоры с Путиным (и больше ни с кем из россиян) только после подготовки общего плана мира с Трампом и Европой и только для того, чтобы этой встречей закончить войну.

Также сообщалось, что Кремль собрал команду дипломатических "тяжеловесов" для переговоров с США и Украиной.