На Донетчине россияне установили свой флаг в еще одном населенном пункте: карта DeepState

Как передает портал "Комментарии", согласно обновленным данным мониторингового проекта DeepState, российские захватчики оккупировали Новоалексеевку в Донецкой области.

Российские военные. Фото: из открытых источников

В сообщении DeepState говорится, что в ночь на 8 ноября враг оккупировал Новоалексеевку Донецкой области.

Кроме того, россияне продвинулись возле Новодмитровки, Новоалександровки и Максимовки в Донецкой области.

Стоит отметить, Новоалексеевка – село Селидовской городской общины Покровского района Донецкой области в Украине. По данным переписи 2001 года, население села составляло 177 человек.

Читайте также на портале "Комментарии" — 7 ноября аналитики мониторингового проекта DeepState обновили карту, сообщив о продвижении российских войск в Торецке и возле нескольких населенных пунктов Донецкой области.

Также издание "Комментарии" сообщало – за октябрь 2024 года Украина потеряла около 490 квадратных километров территории – самый большой показатель за последний год и с начала российского контрнаступления. Об этом сообщает DeepState.

По словам военных экспертов, не стоит оценивать успеваемость военных операций исключительно по количеству утраченных или добытых квадратных километров. Важна также способность армии удерживать стратегически важные позиции и эффективно использовать имеющиеся ресурсы для минимизации потерь.

В DeepState сообщили, что в этом году враг сменил тактику: вместо массовых штурмов украинских позиций с неподготовленными подразделениями сейчас видим больше организованных и длительных оборонных операций. Регулярные ротации позволяют врагу поддерживать высокий моральный дух своих войск. В то же время, украинская сторона сталкивается с проблемой ротации ветеранских бригад, непрерывно воюющих с февраля 2022 года.



