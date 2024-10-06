На Донбассе сбит первый гигантский беспилотник РФ С-70: в России было их всего три

На войне в Украине был уничтожен новейший российский тяжелый беспилотный летательный аппарат С-70 "Охотник". Инцидент произошел вблизи города Константиновка в Донецкой области, что явилось очередным поражением российской военной техники на фронте.



Российский беспилотник С-70 "Охотник". Фото из открытых источников

Видео с обломками беспилотника С-70 обнародовал украинский волонтер Сергей Стерненко. По его словам, перед падением беспилотника в небе были замечены ракеты "воздух-воздух", что свидетельствует о вероятности его уничтожения истребителем. Российские пропагандисты указывают, что С-70 "Охотник" был сбит российским истребителем.

Украинский военный Станислав Бунятов объяснил, что у "Охотника", вероятно, были технические проблемы, ведь летел только на одном двигателе, что заставило российский истребитель применить против него оружие. Вероятно, чтобы ценная российская военная техника не досталась украинским военным.

Российские пропагандисты попытались подать ситуацию в положительном свете, отмечая, что сбит "только" беспилотник, а российская армия уже массово использует такие аппараты как "Орион" и "Охотник". Однако это утверждение выглядит сомнительным, поскольку в открытых источниках отмечается, что Россия имеет только три прототипа "Охотника", и еще три находятся на стадии строительства. Старт серийного производства этой техники неоднократно переносился сначала на 2025 год, однако в этом году было объявлено, что серийное производство начнется уже во второй половине 2024 года.

Проект С-70 "Охотник" разрабатывается российским конструкторским бюро "Сухого" с 2011 года. Беспилотник построен по схеме "летающее крыло" и предназначен для ударов по целям без попадания в зону действия противовоздушной обороны противника. Аппарат по предварительным характеристикам способен нести до 2,8 тонн вооружения, в том числе ракеты и авиабомбы, а его полетная дальность составляет около 6 тысяч километров. Длина С-70 составляет 14 метров, размах крыльев – 19 метров, а масса около 20 тонн.

Оснащенный технологией стелс, также используемой в новейшем российском истребителе Су-57, беспилотник С-70 "Охотник" может стать добычей Запада и Украины, если его останки будут найдены и подвергнуты детальному анализу.



Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США отреагировали на информацию о секретном российском заводе по производству беспилотников в США.



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