Военные ВСУ накануне точным ударом, используя установку HIMARS, ликвидировали в селе Кумачево немало захватчиков. Среди них была малоизвестная артистка-путенистка – певица, актриса театра Полина Меньших.

Полина Меньших (фото из открытых источников)

Украинские военные накрыли ударом с HIMARS само здание культуры, где проходил концерт для морских пехотинцев российской армии. В это время на сцене пела российская актриса. На видеоролике, который в тот момент сняли, можно увидеть, как поклонница путинского режима выступала перед оккупантами, а затем раздался взрыв и погас свет. По иронии судьбы — за мгновение до гибели певица успела пропеть фразу "завидуйте нам".

Как сообщили пропагандистские СМИ, российская актриса была педагогом по этническим танцам, руководила театром-студией и считалась, как режиссер одного из спектаклей. В социальных сетях она много писала, что любила советские фильмы и русскую культуру.

Полина Меньших рассказывала, что частично ее воспитывал дед-офицер, так что "это и повлияло на ее удивительные для барышни вкусы".

Она всегда хвасталась, что регулярно ехала на временно оккупированные территории Донбасса и так поддерживала воевавших захватчиков своими песнями.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что ВСУ ликвидировали известного российского режиссера, который пришел убивать украинцев. Известный в России режиссер Александр Сапрунов стал в ряды российских военных еще как только началось полномасштабное вторжение захватчиков в Украину. Он воевал вместе с оккупантами и был убежден, что уже скоро вернется в родительский дом, но этому не суждено было осуществиться.