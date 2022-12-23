На деоккупированной части Херсонщины обнаружили семь пыточных РФ

Об этом на брифинге в Медиацентре Украина – Укринформ рассказал и.о. начальника отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Херсонской области Андрей Кован, пишут "Комментарии".



Нашли пыточные и специальные места несвободы

" В настоящее время на деоккупированных территориях зафиксировано семь застенков и восемь мест несвободы: три пыточные и одно место несвободы – это непосредственно в Херсоне, еще четыре пыточных и семь мест несвободы – это Бериславский район ", — рассказывает правоохранитель.

Это только зафиксированные полицейскими застенки. В состав следственных групп входят не только представители полиции. Поэтому места, где были застенчивы, фиксируют и другие структуры.

В Херсоне самым большим местом пыток украинцев был изолятор временного содержания. Есть более 300 подтвержденных случаев содержания там людей, и это число растет каждый день. Во время проведения следственных действий только в одном таком месте правоохранители нашли и изъяли ряд вещественных доказательств. Среди них: списки 112 граждан, которых могли содержать в этом здании и применять к ним физическое и психологическое давление. К примеру, в камерах содержания подсудимых в помещении одного из судов, оккупанты незаконно удерживали гражданских с проукраинской позицией.

В области в общей сложности возбуждено более 8 тысяч уголовных производств по фактам военных преступлений с начала боевых действий. На днях в селе Правдино обнаружено захоронение нескольких человек со следами пыток, огнестрельными ранениями. Выявленные тела были эксгумированы и направлены на судмедэкспертизу.

Напомним, как писали "Комментарии", на деоккупированных территориях правоохранители обнаружили также и детские застенки с "особыми условиями" содержания.

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