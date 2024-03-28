На что запрограммированы россияне. Могут ли они действовать самостоятельно без Путина

Существует миф, если с российским диктатором Владимиром Путиным вдруг что-нибудь произойдет, и он отойдет от власти, то в Украине ситуация может измениться к лучшему. Якобы Путин настаивает на ведении войны против нашей страны, а другие российские политики могут ее завершить.

Кирилл Буданов

Однако глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что исчезновение Путина никоим образом не повлияет на скорейшее изменение ситуации в Украине. Дело в том, говорит глава разведки, что россияне стали жертвами своей же пропаганды и их отношение к украинцам моментально не изменится.

Как подчеркнул Буданов, правда в том, что российское общество запрограммировалось на ненависть к Украине, а также коллективному Западу. По его словам, даже если вдруг кто-то придет и скажет, что войну нужно остановить, эта ненависть еще очень долго будет влиять на принятие решений в России. Как подчеркнул разведчик, россияне еще долгое время будут исходить из того, что украинцы для них являются врагами.

При этом глава разведки считает, что России не будут верить, даже если в самой стране будут проходить какие-либо изменения. По его словам, нужны годы работы, чтобы отношение к РФ изменилось.

В этом контексте он напомнил отношение к Германии после второй мировой войны. По его словам, в 50-х годах трудно было найти человека, который смотрел бы на Германию того времени, как на друга.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что глава ГУР Кирилл Буданов раскритиковал победу Путина на выборах. По его словам, сами выборы были сфальсифицированы, поэтому глава Кремля является нелегитимным президентом.