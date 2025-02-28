На что Украина готова обменять свои ресурсы: у Зеленского дали подробные объяснения

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что Украина стремится получить реальные гарантии безопасности в обмен на свои природные ресурсы. Он также уточнил, какие именно гарантии страна ожидает получить. Об этом чиновник рассказал в интервью для "24 канала".

Михаил Подоляк. Фото: 24 Канал

По словам Подоляка, Украина рассчитывает на следующие гарантии:

· Системы противоракетной обороны: от 15 до 25 комплексов с достаточным количеством противоракет.

· Ракетные базы: необходимые ракеты, а также данные для разведки и цели, уничтоженные на российской территории.

· Модернизация армии: увеличение численности военных, внедрение новейших систем управления и координации.

· Производство оружия: поставка вооружений в Украину, пока страна не достигнет необходимых объемов производства.

Подоляк добавил, что европейские партнеры также обсуждают еще один важный компонент.

"Речь идет о возможности размещения миротворческих контингентов на отдельных участках фронта или на инфраструктурных объектах. Однако есть дополнительные условия – эти миротворцы могут быть в Украине только при поддержке США, которые должны гарантировать им воздушную поддержку", – пояснил он.

Советник президента подчеркнул, что соглашение с США должно включать положения, касающиеся конкретных обязательств Соединенных Штатов.

Также напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмигаль ранее отмечал, что подписание соглашения по природным ресурсам принесет стране две важные выгоды.

Как уже писали "Комментарии", министр финансов США Скотт Бессент заявил, что соглашение между США и Украиной, предусматривающее сотрудничество в сферах стратегических минералов, энергетики и государственных предприятий, содержит "неявную гарантию" экономической безопасности.