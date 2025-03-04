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На что Трамп дал согласие Путину: в чем демократы начали обвинять президента США

В Демократической партии считают, что прекращением поставок военной помощи Трамп открыл Путину двери в Украину

4 марта 2025, 12:10
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Кравцев Сергей

Фактически решение президента США Дональда Трампа об остановке помощи Украине стало согласием официального Вашингтона на дальнейшую агрессию РФ против Украины. Как передает портал "Комментарии", такого мнения придерживаются в Демократической партии, пишет "Reuters".

На что Трамп дал согласие Путину: в чем демократы начали обвинять президента США

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

"Трамп прекращает эту помощь – это не признак силы, это признак слабости. Он склоняется перед Путиным и делает нас менее безопасными. Республиканцы должны публично осудить это", — заявил демократ из Калифорнии Марк Такано.

Член Комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Джо Кортни назвал этот шаг "капитуляцией перед незаконным неспровоцированным вторжением Путина".

При этом сенатор Джинн Шахин, главный демократ в сенатском комитете по международным отношениям отметила, что Трамп дал добро Путину на дальнейшую агрессию.

"Замораживая военную помощь Украине, президент Трамп открывает дверь Путину для эскалации его жестокой агрессии против невинных украинцев. Последствия этого, несомненно, будут разрушительными", — заявила она.

Также это решение Трампа раскритиковал младший министр Франции по делам Европы Бенджамин Хаддад.

Он отметил, что приостановка поставок оружия Украине делает мир "более отдаленным, потому что это только укрепляет руку агрессора на земле, которым является Россия".

Читайте также на портале "Комментарии" — в Белом доме подтверждают прекращение помощи Украине со стороны США. Между тем, западные аналитики уже делятся прогнозами, сколько же продержится Украина без американской военной помощи. Что в целом означает ситуация, напоминающая тупики, в котором оказалась Украина? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, проанализировав мнения экспертов.




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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/trump-halts-all-us-military-aid-ukraine-white-house-official-says-2025-03-04/
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