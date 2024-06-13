На что может надеяться Украина, если в Швейцарию приедут не все участники саммита

Глобальный саммит мира является политически важным событием, и Украина сможет извлечь из него пользу, даже если количество государств-участников будет меньше, чем ожидалось, считает политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его мнению, основной задачей саммита является продвижение украинского видения победы в войне, а не количество присутствующих стран.

Саммит мира

Как отметил эксперт, Китай и Россия активно пытаются сорвать Глобальный саммит мира, что может повлиять на некоторые государства. Важно увидеть, кто все же приедет, чтобы понять, кто находится под влиянием Китая или России.

При этом Тизенгаузен подчеркнул, что основными вопросами на саммите остаются безопасность атомных электростанций, продовольственная безопасность, освобождение пленных и возвращение детей. Все эти вопросы важны, и поддержка их со стороны участников саммита значима, хотя политическое давление на кремлевского диктатора Владимира Путина не гарантирует немедленных изменений, добавил эксперт.

Впрочем, добавляет он, единственное разочарование вызывает тот факт, что у проекта коммюнике были изъяты пункты о восстановлении территориальной целостности и выводе российских войск. Однако даже без этих пунктов саммит останется важным событием для Украины, считает Тизенгаузен.

По его мнению, если на саммит приедут более 40 государств на уровне президентов и министров, это станет возможностью для достижения дополнительных договоренностей по поддержке Украины.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что неожиданно Глобальный саммит мира сыграл с Украиной злую шутку . В частности, он помог запустить "параллельные мирные планы" в фарватере российских интересов.



