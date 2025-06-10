На чем сосредоточены оккупанты на Сумщине: в DeepState раскрыли детали

Российскому командованию давно поставлена политическая задача – создать так называемую буферную зону. И следовало ожидать, что после ухода ВСУ из Курщины россияне будут пытаться прорываться в Сумскую область. Так и произошло. Об этом в интервью "Украинскому Радио" рассказал соучредитель проекта DeepState Роман Погорелый.

Бои в Сумской области. Фото: из открытых источников

"В большинстве случаев враг имеет количественное преимущество пехоты – они лезут, как орда, без перерыва. Туда, где наши ребята наносят удары по местам скопления артиллерией или дронами, сразу набегает новая пачка пехоты", — сказал соучредитель DeepState.

Погорелый отметил, что враг сосредоточился на населенном пункте Хотень. До этого россияне бросили свои силы на захват Юнаковки.

По словам эксперта, хотя восточнее Локни и Юнаковки в целом лесистая местность и россияне пытаются туда зайти. Если они там закрепятся, то выбить их оттуда будет чрезвычайно трудно.

Роман Погорелый отметил, что россияне сумели взять под контроль села Кондратовка, Андреевка, Алексеевка. Благодаря этому оккупанты сумели выйти на расстояние 20-25 км до Сум. Возможно, в будущем они будут работать по городу, такой вероятности исключать нельзя.

Читайте также на портале "Комментарии" — чуть ли не каждый день аналитики DeepState сигнализируют, что россиянам удается продвигаться на Сумщине. В частности, руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко заявил, что более 10 САУ, системы ПВО и колонны и более 40 грузовиков с БК и живой силой зафиксировали в направлении Сумской области. Он отмечает, что это массовая и самая большая переброска военной техники из Крыма и Херсонщины. В то же время народная депутат Марьяна Безуглая рассказала, что ситуация в Сумской области угрожающая — оккупанты захватывают все больше территорий, в Сумы уже "достают" FPV-дронами. При этом политик считает, что быстрое продвижение российских войск – это идеальный циничный схематоз. Почему врагу удается достаточно быстро продвигаться? Почему именно это направление было выбрано РФ для мощного удара? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



