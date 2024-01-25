На борту Ил-76 были ракеты или люди: в ГУР сделали новое заявление

Украинская разведка не исключает, что на борту упавшего под Белгородом военно-транспортного самолета Ил-76 могли быть и ракеты, и люди. Не исключено, что украинских пленных могли использовать в качестве живого щита для транспортировки боекомплекта. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире "Радио Свобода" сделал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

Андрей Юсов. Фото: из открытых источников

В ГУР подтвердили, что ранее во время обменов также использовался авиатранспорт для транспортировки украинских пленных, в частности, во время последнего большого обмена. По словам Юсова, тогда Россия сообщила об использовании самолета и запросила режим тишины.

В этот раз РФ, как отметил разведчик, не делала ни письменных, ни устных запросов по авиации. Он отметил, что на борту Ил-76 могли быть и ракеты для ЗРК С-300, и люди.

Разведчик подчеркнул, что государство, которое содержит пленных, должно обеспечивать безопасность, в том числе и при транспортировке. Представитель ГУР добавил, что Украина условия выполнила.

"Мы можем предположить любые сценарии, включая сознательную провокацию, также с использованием украинских военнопленных фактически как живого щита для транспортировки БК и вооружения для ракетных комплексов, уничтожающих украинские города", — подчеркнул Юсов.

Представитель ГУР также заявил, что украинская разведка выяснила после аварии Ил-76, что на борту самолета должны были лететь российские чиновники. В последний момент ФСБ запретило им садиться на борт.

"На борту действительно должны были находиться несколько VIP-ов официальных от военно-политического представительства государства-агрессора. Их фамилии известны и будут названы, материалы будут предоставлены в рамках международного расследования. Но в последний момент ФСБ фактически приказало им не садиться на этот борт и воспользоваться другими видами транспорта. Эта информация была уже выяснена после того, как событие произошло", — сказал Юсов.

Он добавил, что российским МЧСовцам не разрешили работать на месте аварии. По его словам, в местный морг в Белгороде доставили только пять тел.

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