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Кравцев Сергей
Запад, во главе которого оказались США с президентом Джо Байденом, не смог ответить на вызов российской угрозы. Именно поэтому Запада сегодня нуждается в сильных лидерах, которые способны мобилизовать людей. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет профессор политологии Ратгерского университета Александр Мотыль в колонке для The Hill.
Джо Байден. Фото: из открытых источников
Эксперт предложил проанализировать недавнее заявление министра иностранных дел Норвегии Эспена Барт Эйде о том, что никто не делает достаточно для победы Украины в войне.
Профессор отмечает, что промедление, недостаточная поддержка и нежелание вводить жесткие санкции против РФ свидетельствуют о том, что страны-члены НАТО на самом деле не имеют в виду то, что говорят. В этом вопросе позиция премьеров Венгрии и Словакии, а также Дональда Трампа, является более честной.
Александр Мотыль называет США самым большим лицемером. За исключением небольшой группы ярых сторонников Трампа в Конгрессе, американский политический класс утверждает, что подавляющее большинство поддерживает Украину и понимает масштабы российской угрозы. И все же Вашингтон оказался неспособным подчинить предвыборную политику и личные амбиции очевидной возможности того, что поражение Украины будет означать продолжение российской экспансии и Третью мировую войну – и гибель тысяч американцев, подчеркивает эксперт.
Он уверен, что Западу не хватает нового Уинстона Черчилля или Франклина Рузвельта, который сможет мобилизовать людей и смело встретить угрозу со стороны РФ.
Профессор исключает, что таким лидером может стать Джо Байден или Дональд Трамп.
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