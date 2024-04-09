На Байдена и компанию больше нет надежды: СМИ назвали имя лидера, который может спасти Украину

Запад, во главе которого оказались США с президентом Джо Байденом, не смог ответить на вызов российской угрозы. Именно поэтому Запада сегодня нуждается в сильных лидерах, которые способны мобилизовать людей. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет профессор политологии Ратгерского университета Александр Мотыль в колонке для The Hill.

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Эксперт предложил проанализировать недавнее заявление министра иностранных дел Норвегии Эспена Барт Эйде о том, что никто не делает достаточно для победы Украины в войне.

"Логическая мысль, лежащая в его основе, заключается в следующем: если вы верите, как утверждает Эйде и большинство стран НАТО, что путинская Россия является экзистенциальной угрозой для Европы, то вы сделаете все возможное, чтобы противостоять этой угрозе, помогая Украине победить. Теперь рассмотрим "от противного": если, как говорит Эйде, вы не делаете все возможное, чтобы помочь Украине, то из этого следует, что вы не считаете путинскую Россию экзистенциальной угрозой для Европы", — пишет Александр Мотыль.

Профессор отмечает, что промедление, недостаточная поддержка и нежелание вводить жесткие санкции против РФ свидетельствуют о том, что страны-члены НАТО на самом деле не имеют в виду то, что говорят. В этом вопросе позиция премьеров Венгрии и Словакии, а также Дональда Трампа, является более честной.

Александр Мотыль называет США самым большим лицемером. За исключением небольшой группы ярых сторонников Трампа в Конгрессе, американский политический класс утверждает, что подавляющее большинство поддерживает Украину и понимает масштабы российской угрозы. И все же Вашингтон оказался неспособным подчинить предвыборную политику и личные амбиции очевидной возможности того, что поражение Украины будет означать продолжение российской экспансии и Третью мировую войну – и гибель тысяч американцев, подчеркивает эксперт.

Он уверен, что Западу не хватает нового Уинстона Черчилля или Франклина Рузвельта, который сможет мобилизовать людей и смело встретить угрозу со стороны РФ.

Профессор исключает, что таким лидером может стать Джо Байден или Дональд Трамп.

"К сожалению, президент Джо Байден не смог повести мир против Путина. Дональд Трамп продемонстрировал, что он не может быть лидером, и точка. Это может оставить судьбу Украины и Запада в руках господина Макрона. Сможет ли он справиться с этой задачей и стать Шарлем де Голлем?" — спрашивает Мотыль.

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