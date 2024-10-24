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На Банковой раскрыли, передавал ли Гутерриш какие-нибудь послания Путину от Украины

На Банковой объяснили, почему Гутерриш поехал в РФ на саммит БРИКС

сегодня, 16:44
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Ткачик Олеся

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш принял участие в состоявшемся в России саммите БРИКС в присутствии диктатора Владимира Путина. Как глава ООН, он имеет право посещать какие-либо международные встречи, поэтому этот визит не вызывает серьезных последствий или беспокойства, сообщил в эфире 24 канала советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

На Банковой раскрыли, передавал ли Гутерриш какие-нибудь послания Путину от Украины

Антониу Гутерриш

Подоляк подчеркнул, что Гутерриш не передавал никаких сообщений от Украины российскому диктатору. Его присутствие на саммите было обусловлено необходимостью поддержки информационной активности ООН, и этот визит не повлияет на ход войны.

По его словам, у Гутерриша не было никаких "просьб" от Украины до Путина. Передавать какую-либо информацию через него нет смысла, ведь все ключевые моменты, например формула мира и итоги Саммита мира в Швейцарии, есть в открытом доступе.

"Гутерриш там появился только для того, чтобы быть рядом, потому что какую-то функцию ООН должна выполнять, какие-то информационные активности должны быть. Кроме того, он всегда ориентировался на такие страны как Россия. Гутерриш просто не хочет выпасть из процесса", – отметил Подоляк.

Несмотря на это, Михаил Подоляк считает, что этот визит не повлияет на ход войны или ее справедливый финал. Генсек ООН имеет право участвовать в любых международных встречах, но, по словам Подоляка, в условиях нынешней ситуации было бы уместнее, если бы Гутерриш занял более четкую позицию по поводу российской агрессии. Кроме того, он добавил, что было бы желательно, чтобы генсек ООН выразил поддержку формуле мира и Саммита мира Украины.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Гутерриш на саммите БРИКС сообщил, какой мир в Украине нужен ООН.




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Источник: https://24tv.ua/gensek-oon-antoniu-guterresh-priyihav-samit-briks-dlya-chogo_n2670204
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