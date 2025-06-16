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На Банковой анонсировали серию важных встреч Зеленского и его команды: детали

Владимир Зеленский должен прибыть сегодня в Вену

сегодня, 14:11
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Кравцев Сергей

Команду Офиса президента и президента Владимира Зеленского ожидают немало международных встреч. Среди ключевых вопросов будет поддержка Украины и не только. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram-канале сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

На Банковой анонсировали серию важных встреч Зеленского и его команды: детали

Офис президента. Фото: из открытых источников

Глава ОП отметил, что во время международных встреч будут обсуждаться вопросы: оборонной поддержки Украины; санкций; экономического сотрудничества; инвестиции в украинский военно-промышленный комплекс (ВПК).  

Ранее в СМИ появилась информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Вену 16 июня. 

Отмечается, что визит Зеленского официально не подтвержден, впрочем, Героическая площадь города полностью перекрыта.

Во время визита президент встретится с: федеральным президентом Александром Ван дер Белленом; федеральным канцлером Кристианом Штоккером; министром иностранных дел Беате Майнл-Райзингер и другими неназванными министрами.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп встретятся на саммите "Группы семи" (G7) в Канаде, который пройдет с 15 по 17 июня 2025 года. Оба лидера будут иметь личную встречу, где смогут обсудить вопросы войны в Украине.                                               

Владимир Зеленский и Дональд Трамп последний раз встречались в Ватикане на похоронах Пары Римского Франциска. 21 апреля президенты имели короткий разговор лицом к лицу, который по словам Зеленского был одним из лучших с начала президентства Трампа.



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