Зеленский встретится с Трампом: известная дата

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп встретятся на саммите "Группы семи" (G7) в Канаде, который пройдет с 15 по 17 июня 2025 года. Оба лидера будут иметь личную встречу, где смогут обсудить вопросы войны в Украине.

Зеленский и Трамп проведут переговоры на саммите G7

Владимир Зеленский и Дональд Трамп последний раз встречались в Ватикане на похоронах Пары Римского Франциска. 21 апреля президенты имели короткий разговор лицом к лицу, который по словам Зеленского был одним из лучших с начала президентства Трампа.

Ссылаясь на неназванного представителя Белого дома издание Axios подтвердило, что Трамп и Зеленский будут иметь новую встречу, которая состоится на саммите G7 в Канаде.

"Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что будет присутствовать на саммите. Поздно вечером в воскресенье представитель Белого дома сообщил, что Трамп встретится с Зеленским, Карни и президентом Мексики Клаудией Шейнбаум во время саммита. Последняя личная встреча Зеленского и Трампа состоялась во время похорон Папы Римского Франциска в апреле", — пишет Axios.

Саммит G7 пройдет с 15 по 17 июня 2025 года в курортном городке Кананаскис в провинции Альберта. Именно там в 2002 году уже проходил саммит G8, когда в составе группы стран также находилась Россия, изгнанная после аннексии Крыма. В состав G7 входят США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский усомнился в возможности Трампа остановить войну.

Также "Комментарии" писали, что Трамп похвастался войнами, которые ему "удалось" закончить.