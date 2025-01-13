Мясорубка для 18-летних: Америка толкает Украину к апокалипсису

Тема снижения мобилизационного возраста до 18 лет станет одной из наиболее интенсивно раскручиваемых и "триггерных" для украинцев в 2025 году. Как передает портал "Комментарии", такое мнение выразил военно-политический обозреватель группы "Военное сопротивление" Александр Коваленко. Снижение возрастной планки максимально будут пытаться интегрировать в украинское информационное пространство, внушая "необходимость и неотвратимость" такого шага, ожидает эксперт.

Американцы не видят проблем с мобилизацией 18-летних украинцев, но это демографический апокалипсис. Фото: из открытых источников

"Например, по словам будущего советника 47-го президента США по нацбезопасности Майка Уолтца снижение мобилизационного возраста до 18 лет позволит Украине привлечь сотни тысяч новых военных. Казалось бы, здравый смысл в этих рекомендациях, с учетом регулярно звучащих заявлений о нехватке личного состава, есть, но, на самом деле – нет!", — подчеркнул Коваленко.

Эксперт предполагает, что разговорами о необходимости снижения мобилизационного возраста будущая администрация президента США попытается перекрыть перспективу сокращения помощи Украине (о чем у Трампа заявляли ранее).

"То есть, людской ресурс, привлекаемый по такой программе, должен будет позволить Украине держаться, пока США будут решать свои вопросы в Гренландии и Панаме, а украинский вопрос (зависнет) между прочим в течение полугода, года или пары лет", — поясняет обозреватель, заметив, что это его субъективное мнение относительно целей Уолтца.

Коваленко поясняет, что комплектовать подразделения из сотен тысяч бойцов, которые, по мнению США, появятся после мобилизации 18-летних, нечем. Эксперт сомневается, что "мистер Трамп передаст для комплектации 125 новых батальонов СУ 1375 танков Abrams". Он указывает также, что 18-летний боец по своему физическому потенциалу и психологической устойчивости значительно отличается не в лучшую сторону от 25 летнего и даже 22-летнего.

Если же не вооружить новых мобилизованных, то ВСУ будет терять новобранцев "примерно в таких же пропорциях, как и россияне". Коваленко предупреждает, что "эти 100 тысяч 18-летних пацанов закончатся в ноль за 3-4 месяца". Будет полностью уничтожено поколение, которому после победы отстраивать и возрождать Украину. Это будет демографический Апокалипсис для Украины, что разумеется, Уолтца не волнует, замечает эксперт.

"Итак, подытожим. Майк Уолтц не говорит об увеличении помощи Украине техникой. Майк Уолтц не говорит о дополнительном финансировании Украины для повышения мобилизации. Майк Уолтц говорит, что украинцам нужно гнать на мясорубку желторотых пацанов. Все просто", — заключает Коваленко.

"Комментарии" отмечают, что представитель Трампа Майк Уолтц (предполагаемый, но пока не назначенный советник по национальной безопасности в новой администрации) — не первый, кто призывает Украину снизить возраст мобилизации. Ранее британский экс-министр обороны Бен Уоллес критиковал президента Зеленского за отказ от мобилизации младших по возрасту, чем 25 лет.

Также в конце 2024 года в западных СМИ появились многочисленные сообщения, что администрация президента Джо Байдена призывает Украину снизить возраст мобилизации до 18 лет. 4 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен также заявил, что Украина должна принять важные решения по мобилизационной политике. Однако президент Владимир Зеленский несколько раз подтверждал, что в настоящее время такое понижение возраста не планируется. Проблема Украины, по мнению Зеленского, в срыве западными партнерами сроков поставок военной помощи, а не в дефиците солдат у ВСУ.