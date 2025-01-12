Майк Уолтц, вероятный советник национальной безопасности в администрации Трампа, выступил с предложением снизить мобилизационный возраст в Украине до 18 лет. Об этом он сообщил в интервью ABC News.

Мобилизация в Украине. Фото: 24 Канал

"Украинцы проявляют невероятную отвагу, они взяли на себя важную и решительную позицию. Однако есть проблема нехватки человеческих ресурсов", — отметил Волтц.

Он подчеркнул, что мобилизация на уровне 25 лет (ошибка указана 26 лет) является ограничением.

По словам будущего советника Трампа, Украине следует рассмотреть возможность призыва лиц начиная с 18 лет, чтобы покрыть дефицит живой силы. Он обратил внимание, что это позволит привлечь тысячи новых солдат, что может стать важным шагом по стабилизации ситуации на фронте.

"Украина нуждается в решении проблемы с живой силой, ведь призывной возраст сейчас составляет 25 лет, а не 18. Это значительная разница, и мы должны обратить на это внимание", – добавил Волтц.

Также он подчеркнул, что для эффективного завершения конфликта Украине необходимо стабилизировать линию фронта. Волтц считает, что заключение соглашения возможно только при обеспечении стабильности и решении стратегических вопросов.



Стоит отметить, что ранее британский экс-министр обороны Бен Уоллес критиковал президента Зеленского за отказ от мобилизации младших по возрасту.

До этого в конце 2024 года в западных СМИ появились сообщения, что администрация президента Байдена призывает Украину сократить возраст мобилизации до 18 лет. 4 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен также заявил, что Украина должна принять важные решения по мобилизационной политике. Однако президент Зеленский подтвердил, что в настоящее время такое понижение возраста не планируется.

Портал "Комментарии" уже писал, что после 28 февраля работодатели могут перебронировать работника в течение 72 часов, однако его могут и мобилизовать.