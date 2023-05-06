«Мы владеем списками таких людей»: мэр Мелитополя о наказании коллаборантов по возвращении города

Так, о мелитопольцах, каким-либо образом поддерживающим россиян, высказался мэр Мелитополя Иван Федоров, пишут "Комментарии".



Иван Фёдоров. Фото из открытых источников

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"Коллаборанты должны быть на скамье подсудимых или их не должно быть. Это точно. Мы четко знаем, кто коллаборант, кто нет. Мы знаем, кто что делает, кто за, кто против. Скажу больше — мы обладаем проверенными списками коллаборантов. И если человек радуется приходу окупантов, то мы об этом знаем, и ему не будет места среди нас", — заявил Федоров.

По его словам, потерявшие квартиры из-за их захвата захватчиками – обязательно вернут нажитое. Как он подчеркнул: "Мелитопольская команда знает как это сделать".

"Что делать с теми квартирами, которые увлечены? Если у возвращающегося есть документы на квартиру, то обычно это его квартира. Что делать с ее состоянием, как ее восстанавливать – это мелочи. Мы точно все восстановим и отстроим", – сказал он.

Сегодняшняя ситуация в Украине – время определенности. Либо ты со своей родиной, либо тебе нет места на украинской земле, подчеркнул городской голова Мелитополя.

"Сегодня мы ожидаем от народных депутатов решения вопроса об усилении ответственности за коллаборацию и детализации коллаборации — кто такой коллаборант, что делать с российскими паспортами, или считать коллаборантами людей, ведущих предпринимательскую деятельность во время оккупации. В моем понимании — конечно, если человек платит налоги во враждебный бюджет, финансируя ракеты, летящие сегодня по Умани, Днепру или другому городу. Больше не будет серого", — подытожил чиновник.

Читайте на сайте "Комментарии", — в Мелитополе уже очереди на заправках: чего боятся оккупанты Чем ближе начало контрнаступления ВСУ, тем более оккупированный город охватывает паника.