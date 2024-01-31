Мы "в руках Бога", а у россиян есть все: военный из Нацгвардии рассказал американским журналистам о передовой

Россияне на фронте имеют все, однако особенно досаждают на передовом военном ВСУ русские танки. Это не враждебная авиация, которая гудит, приближаясь по небу, выстрелы танков вообще не слышны.

Солдат из бригады "Буревій" рассказал о передовой (иллюстративное фото из открытых источников)

Когда работают российские танки, украинский военнослужащий оказывается "в руках Бога", сообщил военный Национальной гвардии Украины из бригады имени "Буревій" Дмитрий журналистам CNN .

"Хуже всего — это танки... Когда они стреляют, ты даже не слышишь. Вы слышите самолет, когда он пролетает над вами. С танком ты в руках Бога. Артиллерия тоже является серьезной угрозой, но танки оказывают определенный шоковый эффект", — рассказал. солдат.

Военнослужащий продолжил, что у россиян практически "есть все", когда речь идет об оружии. "Они (оккупанты – Комментарии) стреляют прямой наводкой. Самолеты летают. В принципе, у них есть все", – рассказал боец Дмитрий.

При этом в Вооруженных силах Украины страдают из-за дефицита снарядов для артиллерии, сказал CNN оператор дрона Назар.

"Ни для кого не секрет, что нам не хватает артиллерийских снарядов. Мы стараемся работать как можно эффективнее и точнее, чтобы уничтожить огневые средства противника", – продолжил он.

Военный украинский Нацгвардии Дмитрий подтвердил слова нескольких украинских командиров, что положение на отдельных участках фронта стало более острым. Российские захватчики практически каждый день штурмуют позиции ВСУ с большим количеством техники и живой силы, сообщил он журналистам.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Боррель рассказал, сколько Украина получит снарядов до марта. Украина до марта получит не все снаряды, обещанные ей Европейским Союзом, об этом сообщил вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней и безопасности политики Жозеп Боррель.