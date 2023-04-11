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Мы в эндшпиле битвы за Бахмут: эксперт о тревожных переменах в ближайшие дни

Британский эксперт прогнозирует уход ВСУ из города Бахмут спустя несколько дней. Такое может произойти из-за потери важной дороги.

сегодня, 14:50
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Автор:

Slava Kot

Аналитик по вопросам обороны и безопасности профессор Майкл Кларк считает, что украинские силы могут за несколько дней потерять доступ к важной дороге Т0504, таким образом ВСУ необходимо будет отступить из Бахмута. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sky News.

Мы в эндшпиле битвы за Бахмут: эксперт о тревожных переменах в ближайшие дни

Украинские военные. Фото с открытых источников

Британский эксперт отмечает, что последние несколько месяцев Украина и России сосредоточились на битве за Бахмут. Таким образом, ВСУ пытаются подготовиться к контрнаступлению и постоянно ослабляют российские силы, которые вынуждены атаковать.


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"На Донбассе все сосредоточены на Бахмуте, потому что россияне воюют за него 10 месяцев", – сказал профессор Кларк.

Аналитик по вопросам обороны и безопасности считает, что в Бахмуте ситуация достигла своего эндшпиля (завершающая стадия партии в шахматах).

"Они (россияне) шли вверх от Бахмута до Краматорска, и они не зашли слишком далеко – и они вернулись в Бахмут в еще большем количестве. И так они сейчас воюют в центре города. Главное, что у украинцев есть только одна дорога – Т0504 на юго-запад", — оценивает ситуацию британский военный эксперт.

По мнению Майкла Кларка, если Украина потеряет доступ к дороге Т0504, вынуждена будет отойти из Бахмута.

"Когда они (украинцы) лишатся доступа к этому маршруту, им придется отойти. Они действительно должны выбраться, если эта дорога для них непроходима", — говорит Кларк и прогнозирует, "что это произойдет через несколько дней".

Мы в эндшпиле битвы за Бахмут: эксперт о тревожных переменах в ближайшие дни - фото 2

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия может изменить ход войны: Путин прятал ценную военную технику.

Также "Комментарии" писали, что в Москве отреагировали на возможность прекратить военные действия на Пасху.



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Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-latest-news-air-sirens-across-ukraine-as-multiple-cities-hit-with-dead-and-injured-in-kyiv-12541713
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