Мы в эндшпиле битвы за Бахмут: эксперт о тревожных переменах в ближайшие дни

Аналитик по вопросам обороны и безопасности профессор Майкл Кларк считает, что украинские силы могут за несколько дней потерять доступ к важной дороге Т0504, таким образом ВСУ необходимо будет отступить из Бахмута. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sky News.

Украинские военные. Фото с открытых источников

Британский эксперт отмечает, что последние несколько месяцев Украина и России сосредоточились на битве за Бахмут. Таким образом, ВСУ пытаются подготовиться к контрнаступлению и постоянно ослабляют российские силы, которые вынуждены атаковать.

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"На Донбассе все сосредоточены на Бахмуте, потому что россияне воюют за него 10 месяцев", – сказал профессор Кларк.

Аналитик по вопросам обороны и безопасности считает, что в Бахмуте ситуация достигла своего эндшпиля (завершающая стадия партии в шахматах).

"Они (россияне) шли вверх от Бахмута до Краматорска, и они не зашли слишком далеко – и они вернулись в Бахмут в еще большем количестве. И так они сейчас воюют в центре города. Главное, что у украинцев есть только одна дорога – Т0504 на юго-запад", — оценивает ситуацию британский военный эксперт.

По мнению Майкла Кларка, если Украина потеряет доступ к дороге Т0504, вынуждена будет отойти из Бахмута.

"Когда они (украинцы) лишатся доступа к этому маршруту, им придется отойти. Они действительно должны выбраться, если эта дорога для них непроходима", — говорит Кларк и прогнозирует, "что это произойдет через несколько дней".





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