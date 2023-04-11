Мы в эндшпиле битвы за Бахмут: эксперт о тревожных переменах в ближайшие дни

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Slava Kot
Аналитик по вопросам обороны и безопасности профессор Майкл Кларк считает, что украинские силы могут за несколько дней потерять доступ к важной дороге Т0504, таким образом ВСУ необходимо будет отступить из Бахмута. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sky News.
Украинские военные. Фото с открытых источников
Британский эксперт отмечает, что последние несколько месяцев Украина и России сосредоточились на битве за Бахмут. Таким образом, ВСУ пытаются подготовиться к контрнаступлению и постоянно ослабляют российские силы, которые вынуждены атаковать.
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Аналитик по вопросам обороны и безопасности считает, что в Бахмуте ситуация достигла своего эндшпиля (завершающая стадия партии в шахматах).
По мнению Майкла Кларка, если Украина потеряет доступ к дороге Т0504, вынуждена будет отойти из Бахмута.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия может изменить ход войны: Путин прятал ценную военную технику.
Также "Комментарии" писали, что в Москве отреагировали на возможность прекратить военные действия на Пасху.
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