"Мы только начали": Федоров рассказал по какому оружию Украина догнала Россию

Михаил Федоров утверждает, что Украина догнала Россию по объемам производства дальних беспилотников-камикадзе. Кроме того, по его словам, Украина будет только увеличивать производство дронов такого типа.



Глава Минцифры Михаил Федоров. Фото из открытых источников

Во время интервью с журналистом Ильей Кабачинским глава Минцифры Михаил Федоров рассказал, что в Украине около 10 предприятий, которые занимаются изготовлением дальних дронов-камикадзе. По словам министра, Украина только будет масштабировать производство этих аппаратов, которые рассчитаны на атаки вглубь РФ.

"Можно производить тысячи этих дронов. Уже произведены тысячи, почти каждый день где-то пылает на территории России. И это можно масштабировать. За полгода мы догнали (Россию) по количеству", — отметил Федоров и добавил, что "Россия должна понимать, что мы будем дальше масштабироваться, и мы только начали".

Михаил Федоров добавил, что дроны не только атакуют Россию, но и помогают разгрузить свои системы ПВО от российских атак.

В интервью Федоров помимо дальних беспилотников рассказал о морском дроне MAGURA. По словам министра ожидается "новый технологический скачок" в разработке дронов такого типа в 2024 году.

"Мы не можем показать, но есть лодка, которая является определенной платформой и готовится к новым применениям с новыми сюрпризами", — сказал Федоров.

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