"Мы только начали": Федоров рассказал по какому оружию Украина догнала Россию

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Михаил Федоров утверждает, что Украина догнала Россию по объемам производства дальних беспилотников-камикадзе. Кроме того, по его словам, Украина будет только увеличивать производство дронов такого типа.
Глава Минцифры Михаил Федоров. Фото из открытых источников
Во время интервью с журналистом Ильей Кабачинским глава Минцифры Михаил Федоров рассказал, что в Украине около 10 предприятий, которые занимаются изготовлением дальних дронов-камикадзе. По словам министра, Украина только будет масштабировать производство этих аппаратов, которые рассчитаны на атаки вглубь РФ.
Михаил Федоров добавил, что дроны не только атакуют Россию, но и помогают разгрузить свои системы ПВО от российских атак.
В интервью Федоров помимо дальних беспилотников рассказал о морском дроне MAGURA. По словам министра ожидается "новый технологический скачок" в разработке дронов такого типа в 2024 году.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Илон Маск прокомментировал ситуацию с возможным использованием Россией терминалов интернет-связи Starlink от компании SpaceX.
Также "Комментарии" писал, что командир батальона "Волки Да Винчи" назвал, сколько мобилизованных нужно для войны
Обсуждения
Новости