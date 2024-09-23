Мы теряем покровскую агломерацию: есть ли смысл продолжать бои на Курщине

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Ткачик Олеся
Вооруженные Силы Украины уже второй месяц проводят операцию в Курской области. Начало было очень успешным – только за первые двое суток удалось взять под контроль 350 квадратных километров. В первые две-три недели продвижение шло по нескольким направлениям, что, по мнению некоторых наблюдателей, выглядело несколько хаотично. Украинские силы использовали все возможные шансы для расширения своего присутствия, отмечает военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.
Бои в Курской области
По его словам, в начале операции активно обсуждалась возможность захвата Курской АЭС, однако конкретного направления наступления не было. Территория, взятая Украиной под контроль, постепенно расширялась.
Однако, отмечает эксперт, в сентябре ситуация стала меняться. По данным аналитиков Deep State, Украина сейчас контролирует около 800 квадратных километров напрямую и еще около 300 квадратных километров косвенно. Общая площадь контролируемой территории составляет 1100 квадратных километров. Однако значительного продвижения больше не наблюдается, добавил Ступак.
При этом эксперт напомнил, что россияне недавно совершили контрнаступление и вернули под свой контроль несколько населенных пунктов, в том числе Снагость. Военные эксперты отмечают, что это лишь начальная фаза российского наступления, и, по всей вероятности, в ближайшее время будет новая попытка.
Также, по его словам, важно определить, какова конечная цель этой операции. Если это оцепление Глушковского района и захват пленных и трофеев, то можно говорить об успехе. Однако некоторые наблюдатели выражают сомнения относительно долгосрочных целей, в частности, относительно возможного обмена территорий, который пока не состоялся.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Силы обороны отойдут от трех ключевых городов.
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