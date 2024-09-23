Мы теряем покровскую агломерацию: есть ли смысл продолжать бои на Курщине

Вооруженные Силы Украины уже второй месяц проводят операцию в Курской области. Начало было очень успешным – только за первые двое суток удалось взять под контроль 350 квадратных километров. В первые две-три недели продвижение шло по нескольким направлениям, что, по мнению некоторых наблюдателей, выглядело несколько хаотично. Украинские силы использовали все возможные шансы для расширения своего присутствия, отмечает военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

Бои в Курской области

По его словам, в начале операции активно обсуждалась возможность захвата Курской АЭС, однако конкретного направления наступления не было. Территория, взятая Украиной под контроль, постепенно расширялась.

Однако, отмечает эксперт, в сентябре ситуация стала меняться. По данным аналитиков Deep State, Украина сейчас контролирует около 800 квадратных километров напрямую и еще около 300 квадратных километров косвенно. Общая площадь контролируемой территории составляет 1100 квадратных километров. Однако значительного продвижения больше не наблюдается, добавил Ступак.

При этом эксперт напомнил, что россияне недавно совершили контрнаступление и вернули под свой контроль несколько населенных пунктов, в том числе Снагость. Военные эксперты отмечают, что это лишь начальная фаза российского наступления, и, по всей вероятности, в ближайшее время будет новая попытка.

"Что дальше? Во-первых, нужно понимать, что мы еще готовы вложить. Я имею в виду людей, технику, боеприпасы – и после учета этого, если мы видим, что карты у нас плохие и сыграть классно мы не можем, надо гордо и торжественно выйти из той же Суджи", – отметил Ступак.

Также, по его словам, важно определить, какова конечная цель этой операции. Если это оцепление Глушковского района и захват пленных и трофеев, то можно говорить об успехе. Однако некоторые наблюдатели выражают сомнения относительно долгосрочных целей, в частности, относительно возможного обмена территорий, который пока не состоялся.

"Сейчас есть опасения, что курская операция может превратиться в марафон. Почему его начали? Потому что можем. А какая цель? Просто так. Я понимаю, что украинцы хотят слышать хорошие новости, но мы захватываем у россиян села, а россияне у нас захватили большие города. Сейчас они давят Угледар, Водяное… Мы теряем покровскую агломерацию – 100 тысяч человек до войны, в секунду. Поэтому я – за дерзкие операции, но с которыми у нас будет план В, план С. По крайней мере, на случай, если бы что-то пошло не по плану. Очень хочу верить, что у командования все четко распланировано", — подчеркнул Ступак.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Силы обороны отойдут от трех ключевых городов.



