Заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин поздравил сограждан с Днем независимости Украины.

Украина отмечает День независимости. Фото из открытых источников

"Независимость – это сила. Сила отстаивать свои ценности, руководить своими интересами и не бояться диктовать свои условия. Именно так я хочу видеть Украину будущего. Страной-субъектом, страной-лидером, которая движется в отношениях от поставленных целей, а не обстановки, составленной для нас другими", — подчеркнул Максим Жорин.

Офицер ВСУ отметил, что независимость – сложный выбор, как на уровне каждой отдельной личности, так и на уровне государства.

"Этот выбор требует усилий, настойчивости, храбрости. И особого характера – какой, я уверен, украинцы, как нация, имеют. Мы уже сделали свой выбор. Не бойтесь быть сильными", – подчеркнул он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что рейтинг одобрения и доверия к Владимиру Путину в России рекордно обрушился из-за Курской операции ВСУ, свидетельствуют результаты опроса госслужбы ВЦИОМ. Отмечается, что столь сильное недельное падение соцслужба не фиксировала за все время российского вторжения в Украину. Результаты опроса показали, что рейтинг одобрения действий российского диктатора с 12 по 18 августа упал на 3,5% по сравнению с предыдущей неделей и достиг 73,6%. Уровень доверия к Владимиру Путину за этот же период снизился на 2,6% — до 78,2%.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что США не предоставляют Украине разрешения на удары американским оружием вглубь российской территории, так как в будущем надеются перезагрузить отношения с РФ. Как пишет Politico со ссылкой на источники, Белый дом и Пентагон утверждают, что у Украины и без этого есть возможности для победы над Россией. Один из представителей Белого дома рассказал изданию, что использование Storm Shadow или ATACMS по России может оказаться не столь эффективным, как рекламируется. К тому же, в ВСУ ограничен запас таких ракет, а имеющиеся могут не достичь критически важных российских целей, которые уже выведены из зоны их досягаемости.