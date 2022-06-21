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«Мы продвигаемся»: в ОК «Юг» рассказали, как ВСУ сносят оккупантов

Бойцы ВСУ постепенно сносят рубежи обороны захватчиков в Херсонской области

сегодня, 17:35
Автор:

Кравцев Сергей
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Без лишней огласки на юге страны, а именно в Херсонской области уже фактически началось наступление вооруженных сил Украины. Пока это не массированное контрнаступление, но бойцы ВСУ уже перешли от обороны к наступлению. Однако, военные настоятельно призывает украинцев, которые проживают в Херсонской области не публиковать фото и не обнародовать детали того, как наступают украинские защитники. Можно публиковать лишь официальное сообщение Генштаба ВСУ и Минобороны. Нужно дождаться, пока будут обнародованы такие заявления. Как передает портал "Комментарии", об этом заявила глава пресс-центра сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк.

«Мы продвигаемся»: в ОК «Юг» рассказали, как ВСУ сносят оккупантов

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

Она отметила, что действия украинских защитников на Южном направлении достаточно успешны. Подтверждением этого есть то, что оккупантам становится с каждым днём всё тяжелее и украинские воины продвигается в сторону Херсона. 

Также Наталья Гуменюк отметила, что фактически подавлены силы противника на обустройство 2 и 3 рубежей обороны. Поэтому российским оккупантам приходится пользоваться запасными, но и из них Вооруженные силы Украины вытесняют врага. 

По словам Натальи Гуменюк, как только украинцы закрепляться на новых рубежах об этом обязательно будет сообщено украинскому народу, а сейчас, когда идёт военная операция украинцам нужно сохранять спокойствие, дожидаясь официальных сообщений от властей и Минобороны. Подтвержденную информацию о том, где именно находятся военные и какие успешные шаги они предпринимают, знает непосредственно военное руководство страны.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=HsQYfDoALw8&ab_channel=24%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
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