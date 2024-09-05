"Мы помешали наступлению врага": Сырский рассказал о целях Курской операции

Армия России планировала начать новую атаку на Украину из Курской области до того, как ВСУ начали свое наступление на российской территории, заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Сырский оценил результативность Курской операции. Фото из открытых источников

По словам Главнокомандующего ВСУ, операцию "Курск" можно назвать успешной.

"Операция снизила угрозу наступления противника. Мы помешали им действовать. Мы перенесли боевые действия на территорию противника, чтобы он почувствовал то, что мы чувствуем каждый день", – заявил Александр Сырский.

Он также назвал основные цели Курской операции: не дать России использовать Курск в качестве плацдарма для нового наступления; отвлечь силы РФ с оккупированных территорий; создать зону безопасности и предотвратить трансграничные обстрелы гражданских объектов; взять военнопленных и поднять моральный дух украинских войск и нации в целом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики могут захватить Покровск, но это не означает, что оккупация города обязательно произойдет, заявил военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов. "Ключевое слово "можем". Можем потерять Покровск, можем не потерять. Это война. Здесь зависит от многих факторов. Враг может найти какие-то резервы, но и мы можем найти какие-то резервы. Может подойти больше снарядов, то вообще их не подпустим", – сказал Кирилл Сазонов. Военный не исключает, что оккупанты попытаются отрезать группировки украинской армии на Донетчине от Запорожской группировки.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский заявил, что принял решение о необходимости увольнения главы МИД Дмитрия Кулебы, поскольку ему "не хватает энергии для продвижения предоставления оружия Украине". На встрече президента с фракцией "СН" речь не шла о дальнейшем трудоустройстве уже бывшего министра юстиции.