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Мы отступили от хорошего многополярного сценария: президент Бразилии высказался о войне в Украине

Президент Бразилии неоднозначно высказался об Украине

сегодня, 17:24
Автор:
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Кравцев Сергей
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Из-за войны в Украине мир вернулся "к менталитету холодной войны". Как передает портал "Комментарии", такое заявление относительно вторжения России в Украину сделал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, сообщает "CNN Brazil", цитируя слова да Силвы на саммите БРИКС.

Мы отступили от хорошего многополярного сценария: президент Бразилии высказался о войне в Украине

Луис Инасиу Лула да Силва. Фото из открытых источников

По словам бразильского президента, возвращение к холодной войне является "глупостью". Также досталось от лидера Бразилии Совбезу ООН, который тот подверг критике за бездействие.


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"Всего за несколько лет мы отступили от хорошего многополярного сценария к сценарию, который возвращается к устаревшему менталитету холодной войны и геополитической конкуренции" – отметил Луис Инасиу Лула да Силва.

По его мнению, нынешний "конфликт", который продолжается в Украине, имеет огромные негативные последствия. 

"Мы не недооцениваем трудности достижения мира. Мы также не можем оставаться равнодушными к смертям, которых ежедневно становится все больше", – высказал президент. 

Он напомнил, что Бразилия готова делать все возможное для скорейшего установления прочного мира в Украине.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Бразилии Луиз Инасио Лула да Силва, который ранее призывал украинскую власть отказаться от Крыма ради прекращения войны, выступил с новыми "мирными" инициативами. Аккурат после визита в Китай. Теперь он призывает международное сообщество "убедить" президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина договариваться. О чём говорят усилившиеся "миротворческие" порывы лидеров ряда стран? Какие риски и возможности для Украины возникают из-за тех же предложений да Силвы о создании группу стран для посредничества в прекращении войны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/retrocedemos-a-mentalidade-obsoleta-da-guerra-fria-diz-lula-nos-brics/
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