Мы отступили от хорошего многополярного сценария: президент Бразилии высказался о войне в Украине

Из-за войны в Украине мир вернулся "к менталитету холодной войны". Как передает портал "Комментарии", такое заявление относительно вторжения России в Украину сделал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, сообщает "CNN Brazil", цитируя слова да Силвы на саммите БРИКС.

Луис Инасиу Лула да Силва. Фото из открытых источников

По словам бразильского президента, возвращение к холодной войне является "глупостью". Также досталось от лидера Бразилии Совбезу ООН, который тот подверг критике за бездействие.

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"Всего за несколько лет мы отступили от хорошего многополярного сценария к сценарию, который возвращается к устаревшему менталитету холодной войны и геополитической конкуренции" – отметил Луис Инасиу Лула да Силва.

По его мнению, нынешний "конфликт", который продолжается в Украине, имеет огромные негативные последствия.

"Мы не недооцениваем трудности достижения мира. Мы также не можем оставаться равнодушными к смертям, которых ежедневно становится все больше", – высказал президент.

Он напомнил, что Бразилия готова делать все возможное для скорейшего установления прочного мира в Украине.

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