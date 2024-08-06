"Мы обсуждаем симулякры": почему в обществе возник запрос на переговоры с РФ

После интервью Владимира Зеленского иностранной прессе в повестке дня в украинском обществе появился вопрос возможного референдума о территориальных уступках РФ, отметил политический эксперт Олег Саакян.

Власть не сможет договориться с РФ. Фото из открытых источников

"Вынужден констатировать, что украинское общество находится в ситуации, когда обсуждает симулякры. Проще говоря, это тотальная имитация, которая существует в виртуальном пространстве, но мало общего с реальной жизнью", — подчеркнул Олег Саакян.

По словам политолога, к сожалению, это происходит потому, что "мы как страна перешли в режим долгой войны, но нет видения, которое бы предложила власть и элиты".

"Власть должна четко сформулировать видение, что такое украинская победа, как эта победа будет достигнута, что должно объединить общество в условиях длительного противостояния с Россией", — отметил эксперт.

Олег Саакян считает, что Украина повисла в состоянии неопределенности.

"Общество спрашивает: мы проигрываем или побеждаем, что вообще происходит? Как следствие, в обществе появился запрос на нереальные переговоры с Россией. Именно поэтому власти должны как можно быстрее сформулировать видение страны в условиях продолжительной войны", — резюмировал он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские политзаключенные, которых Кремль в рамках обмена передал западным государствам, заявили о необходимости ослабления санкций против россиян и начала переговоров между РФ и Украиной о завершении войны. По словам заместителя командира Третьей штурмовой бригады, майора ВСУ Максима Жорина, не стоит удивляться поведению российских политиков, которых Кремль выдворил из РФ в рамках обмена, поскольку их сущность ничем не отличается от сущности соратников диктатора Владимира Путина.