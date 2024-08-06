"Мы обсуждаем симулякры": почему в обществе возник запрос на переговоры с РФ

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Марьян Ощановский
После интервью Владимира Зеленского иностранной прессе в повестке дня в украинском обществе появился вопрос возможного референдума о территориальных уступках РФ, отметил политический эксперт Олег Саакян.
Власть не сможет договориться с РФ. Фото из открытых источников
По словам политолога, к сожалению, это происходит потому, что "мы как страна перешли в режим долгой войны, но нет видения, которое бы предложила власть и элиты".
Олег Саакян считает, что Украина повисла в состоянии неопределенности.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские политзаключенные, которых Кремль в рамках обмена передал западным государствам, заявили о необходимости ослабления санкций против россиян и начала переговоров между РФ и Украиной о завершении войны. По словам заместителя командира Третьей штурмовой бригады, майора ВСУ Максима Жорина, не стоит удивляться поведению российских политиков, которых Кремль выдворил из РФ в рамках обмена, поскольку их сущность ничем не отличается от сущности соратников диктатора Владимира Путина.
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