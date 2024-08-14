Мы их давим на Курске, они давят на Донбассе: куда вплотную подобрался враг

По городу Часов Яр противник продолжает "медленную" тактику "пехота+арта" практически без применения техники. Техника для пересечения канала в городских условиях не подходит, сообщил военный Кирилл Сазонов. По его информации, оккупанты перебрасывают технику на Покровское направление

Война в Украине

"Штурмы на Часике выглядят так: под нашим обстрелом формируют штурмовые группы. Когда в нескольких местах их собирается достаточно, группы от 4 до 8 человек прорываются за канал и пытаются закрепиться. По ним отрабатывают наши минометы, дроны. Подходят близко – пехота работает из стрелкового. Они гибнут или откатываются, а мы быстро меняем позиции. Потому что по засвеченным огневым точкам они начинают работать из всего тяжелого. Ни одной позиции не потеряно, Часов Яр остается украинским городом и фортецей в Украинском Донбассе", — сообщил Сазонов.

Касательно Торецка, то там, по словам военного, в конце прошлой недели противник получил несколько сильных ударов. Оккупантов выжали с нескольких позиций, но все выходные и понедельник они с упорством леммингов снова лезут к Торецку.

"Есть места где подошли вплотную и штурмуют развалины, которые формально считались окраиной Торецка. Очень медленно двигаются и очень тяжело. С большими потерями. Город разносят в хлам из всего – от ствольной, до КАБов и ракет. Рекордная неделя была – 700 КАБов. В среднем по 100 в день. Сейчас дневная норма от 80 до 90", — заявил Сазонов.

По его словам, вокруг города тотальная зона постоянных боев. Зализне, Пивденне, Пивничне – там и украинские группы, и противника.

"По Нью-Йорку тоже сильно жмут и сохраняется угроза Нелиповке. Куда они лезут одновременно с юга (Нью-Йорк) и севера (Зализне). Сам Торецк в настоящее время под контролем ЗСУ. Украинский город и еще одна фортеця в Украинском Донбассе", — добавил военный.

При этом он подчеркнул, что по Покровску ситуация самая тяжелая. Для понимания, говорит он, в районе Часика за сутки 6 больших штурмов, на Торецке – 8, на Покровском – 48, вчера – 50. Только на Покровске за эти сутки противник потерял по личному составу подтвержденных видеосъемкой 124 "200" и 192 "300". Отминусовали им 2 танка, 2 ГРАДа и "мотолыгу" и разный автотранспорт с тремя артсистемами

"Что касается Курска и переброски туда войск. С Донецких направлений никого не перебрасывают. Донецкая область для них приоритет, и они рвутся на ее админграницы. Ради Курска жертвовать этими планами оккупанты не будут. Мы их давим на Курске, они давят на Донбассе. Как два борца, которые одновременно взяли друг друга на болевые, ломают и ждут, кто первый заорет", — заявил Сазонов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что сейчас происходит в Донецкой области.



