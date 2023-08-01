МВД установило автора видео с "прилетом" российской ракеты в Кривом Роге

Полицейские установили личность человека, который вчера снимал прилет российской ракеты в Кривом Роге. Об этом, как сообщают "Комментарии", заявил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Последствия попадания российской ракеты. Фото - Днепропетровская областная прокуратура

"Практически сразу это видео появилось в местном паблике, а оттуда за считанные минуты распространилось в российских телеграмм-каналах, — сообщил в своем телеграмм-канале Игорь Клименко. — Собранные материалы переданы в Службу безопасности Украины для принятия решения. Спасибо специалистам Киберполиции, криминального анализа и полиции Днепропетровщины за результативную работу".

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Утром 31 июля вооруженные силы РФ выпустили по Кривому Рогу две ракеты – одна попала в секцию жилого дома с четвертого по девятый этажи, вторая – в нежилое здание.

Из-за ракетной атаки рашистов шесть человек погибли, более 80 пострадали, среди них 7 детей. На утро 1 августа, в больницах остаются 19 пострадавших – все средней тяжести.

Напомним, что Верховная Рада ввела уголовную ответственность за фото- и видеосъемку перемещений Вооруженных Сил Украины в условиях военного или чрезвычайного положения. Уголовный кодекс был дополнен статьей 114-2: "Несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенном в условиях военного или чрезвычайного положения состояния". Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет.

Между тем, Лукашенко прокомментировал свои слова по поводу атаки на Польшу.

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