МВД предупреждает об опасных мобильных приложениях, через которые РФ ведет разведку

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Кравцев Сергей
Российские спецслужбы активно используют мобильные приложения, через которые ведут разведку. Поэтому украинцев просят быть осторожными в интернете, пользоваться только официальными приложениями, чтобы не попасться на уловку врага. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Министерство внутренних дел в Telegram.
Мобильные приложения. Фото: freepik
Киберполиция отмечает, что в сети в разы выросло количество мобильных приложений, которые есть разработкой РФ. Российские спецслужбы в форме игры часто выведывают у украинцев информацию об инфраструктуре, пытаются выяснить любую информацию об украинской армии, о позициях военных, после чего пытаются склонить украинцев к сотрудничеству.
Украинцев призывают с подозрением относиться к любым просьбам, где в приложении требует фотографирование местности, где нужно указывать геолокацию или наносить рисунки на асфальте.
В МВД подчеркивают, на 100% уверенным в безопасности можно быть, если вы пользуетесь сертифицированными приложениями, закачиваете их из официальных источников — App Store, Google Play, Galaxy Store, AppGallery и др. Также обращайте внимание на то, кто есть разработчиком того или иного приложения, поинтересуйтесь мнением людей, которые уже пользовались приложением, обращайте внимание на отзывы.
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