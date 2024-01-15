Музыкант популярной украинской рок-группы воюет против своей страны на стороне россиян

Известный в Украине музыкант Роман Кравчук, бывший участник панк-группы Тиф из Луганска был замечен в военной форме армии РФ. В социальной сети Х распространяется видеоролик, где этот музыкант, одетый в русскую форму, присылает привет фанатам и говорит, что больше всего мечтает о том, чтобы война закончилась.

Музыкант Роман Кравчук сражается на стороне россиян (фото из открытых источников)

"Был когда-то в Луганске известная за пределами Луганской области панк группа Тиф. Бас гитарист этой группы — Роман Кравчук выехал куда-то из Луганска еще до 2014-го года, и занимал проукраинскую позицию. Но в 2022-м появилось видео где он воюет на стороне россиян", — подтвердили комментарии под видео.

Сам видеоролик датирован 2022 годом. Поэтому неизвестно, жив ли теперь музыкант Роман Кравчук.

В оставленных комментариях те, кто раньше были поклонниками группы Тиф, с разочарованием пишут о неудачном выборе бас-гитариста воевать на стороне захватчиков. Другие утверждают, что Роман Кравчук не покидал Луганск и во время полномасштабной войны его просто выловили и заставили служить стране-агрессорке.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в известный украинский телеведущий из Донбасса предал свою страну и поехал строить карьеру в Россию. Украинский ведущий и стилист Даниил Грачев известен как эксперт проекта "Богиня шопинга". Он пользовался популярностью не только в своей стране, но и в России.

Стало известно, что родился он в Донецке, был журналистом на телеканале ТЕТ и отстаивал единство Украины. Его карьерный рост стремительно развивался на родине, однако это не удержало его от измены. Грачев переехал в страну-агрессорку и там хочет продолжить собственную телевизионную карьеру. Он претендует на место телеведущего в шоу "Модный приговор". Ранее шоу вел Александр Васильев, осудивший преступные действия Кремля и уехавший из РФ.

