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Мужчины начали убегать в одну из стран ЕС. Пограничники бьют тревогу

В Словакии заявили, что с начала года количество мужчин, незаконно пересекающих границу со страной, резко выросло. При этом только в мае было зафиксировано 45 таких случаев. Известно, что мужчин обратно в Украину не возвращают

сегодня, 18:51
Автор:
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Ткачик Олеся
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В пограничной полиции Словакии заявили, что с начала 2024 года они фиксируют рост числа украинских мужчин, незаконно пересекающих границу.

Мужчины начали убегать в одну из стран ЕС. Пограничники бьют тревогу

Граница с Словакией

По словам пресс-секретаря словацкой пограничной полиции Агнессы Коперницкой, только в течение первых четырех месяцев текущего года пограничниками Словакии задержаны и освободили 338 украинских мужчин. При этом в аналогичном периоде прошлого года пограничники задержали только 166 украинских мужчин, незаконно пересекших границу.

Более того, как утверждает пресс-секретарь словацких пограничников, за первую неделю мая они задержали 45 мужчин на зеленой границе. Если сравнивать с аналогичным периодом в прошлом году, то таких задержанных мужчин было всего четыре.

Как подчеркнула Агнеса Коперницкая, украинских мужчин, незаконно пересекающих границу, сначала задерживают пограничники. После этого они дают им разрешение на пребывание в стране и отпускают.

"С начала войны ни одного случая реадмиссии иммигрантов из Словакии в Украину не было",
– сообщила пресс-секретарь пограничников.

Кроме того, она добавила, что в марте в Словакию попал сотрудник украинского пограничного патруля. Он был без оружия и в гражданской одежде.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что после принятия закона о мобилизации, который вступит в силу 18 мая, многие мужчины пытаются убежать за границу. В частности, часть мужчин пытаются переплыть реку Тису и гибнут. Известная спортсменка предостерегла мужчин от таких попыток, объяснив, почему эта река так опасна, и какие опасности подстерегают мужчин.




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Источник: https://www.afp.com/
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