Мужчина отказался идти в армию из-за религиозных взглядов: что решил суд

В Запорожье суд вынес приговор местному жителю, отказавшемуся служить в армии во время мобилизации, ссылаясь на религиозные убеждения. Хортицкий районный суд принял решение приговорить мужчину к трем годам лишения свободы из-за отказа служить в армии во время мобилизации и войны в Украине.



Суд наказал мужчину за отказ от мобилизации. Фото из открытых источников

Как сообщает местное издание zprz.city, мужчина получил две повестки, пришел в Территориальный центр комплектования и даже прошел военно-врачебную комиссию, признавшую его годным к службе в армии. Однако после этого он отказался идти в армию, заявив, что его религиозные взгляды не позволяют ему участвовать в боевых действиях на войне в Украине.

Мужчина объяснил, что вырос в религиозной семье: его отец был католиком, а сам он стал "свидетелем Иеговы". Также житель Запорожья указал на совет знакомых, которые отметили возможность получить отсрочку от мобилизации через его религиозные взгляды.

На суде обвиняемый настаивал, что не хочет служить из-за своих религиозных взглядов, но готов помочь как психолог после войны. Он также заявил, что не боится тюрьмы, поскольку там будет время для саморазвития.

Согласно приговору суда, мужчина получил три года тюрьмы. Также он может подать апелляцию на решение суда.

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