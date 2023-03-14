Муж вынес тело жены на руках под обстрелом россиян: под Бахмутом погибла 30-летняя военная

На линии фронта недалеко от Бахмута Донецкой области погибла военнослужащая Татьяна Фесенко. Мертвую жену, несмотря на обстрелы захватчиков, из окопов вынес муж погибшей.

Татьяна Фесенко погибла под Бахмутом (фото из открытых источников)

При обстреле в окопы, где в тот момент находилась военная, попал снаряд. Во время боя муж военной получил контузию, но шел к ней более 2 км и нес с помощью друзей в ближайший пункт эвакуации, — информирует Big Kyiv .

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Молодая украинка пошла добровольно на войну, была бойцом разведывательного батальона. Здесь также воевал муж военной. Татьяне исполнилось 30 лет. Еще в 2014 году она познакомилась со своим избранником, но затем Владимир воевал во время АТО как доброволец. Вернувшись с АТО они поженились, молодые супруги воспитывали дочь, жили на Киевщине, потом в самой столице.

Как только началась война с РФ, Татьяна и Владимир эвакуировали дочь с родными за границу и подготовили нотариальное поручение в случае, когда оба погибнут, чтобы родные могли законно усыновить их 8-летнюю дочь.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что под Бахмутом погиб известный украинский фигурист . Во время жестоких сражений с захватчиками в районе Бахмута погиб известный 25-летний фигурист Дмитрий Шарпар. О том, что спортсмен пал в боях в Донецкой области, информируют на странице Skate Ukraine в социальных сетях. Как утверждают представители этой организации, харьковский спортсмен погиб 23 января. Во время карьерного роста Дмитрий Шарпар находился в составе отечественной сборной страны по фигурному катанию. Фигурист работал в паре со знаменитой украинской фигуристкой Анастасией Побиженко. После того, как он завершил спортивную карьеру, Дмитрий выступал как артист циркового шоу на льду "Гранд". 25-летний спортсмен добровольно отправился защищать свою страну с начала полномасштабного вторжения захватчиков РФ.