МУС выдал ордера на арест: кого из приспешников Путина теперь тоже ждут в Гааге

Палата предварительного производства Международного уголовного суда выдала ордера на арест бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника генштаба РФ Валерия Герасимова. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении пресс-службы МУС.

Шойгу и Герасимов. Фото: из открытых источников

Ордера связаны с войной в Украине за предполагаемые международные преступления, совершенные с 10 октября 2022 года по 9 марта 2023 года.

"Есть достаточные основания полагать, что они несут индивидуальную уголовную ответственность за вышеупомянутые преступления", — говорится в сообщении.

Палата предварительного производства сочла, что есть разумные основания полагать, что оба подозреваемых несут ответственность за ракетные удары, нанесенные ВС РФ по украинской электротехнической инфраструктуре. В течение этого периода времени российскими оккупантами было нанесено большое количество ударов по многочисленным электростанциям и подстанциям во многих местах на территории Украины.

"Учитывая, что основные фактические утверждения должным образом подкреплены доказательствами и другими соответствующими материалами, представленными на данном этапе разбирательства обвинением, Палата сочла, что требования закона соблюдены для выдачи запрашиваемых ордеров на арест", — говорится в сообщении.

Важно отметить, Римский статут – это международный договор, который учредил Международный уголовный суд (МУС). МУС – это постоянный международный суд, который имеет юрисдикцию в отношении четырех самых тяжких преступлений, вызывающих беспокойство международного сообщества: геноцид, преступления против человечности, военные преступления и преступление агрессии.

По состоянию на 25 июня 2024 года: 137 стран подписали Римский статут. 123 страны ратифицировали Римский статут.

В марте прошлого года Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина. Помимо этого, ордер был выдан на имя уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

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