Мрачный прогноз не оправдался: где российские войска отказались от наступления

Наступление российских оккупационных войск на Харьковщине сначала создавало мрачные перспективы для Украины, но теперь стало понятно, что противник потерпел провал и потерял возможность открыть новый фронт, пишет Business Insider.

Война в Украине

Российские войска уже не надеются на прорыв, их наступление замедляется, хотя они все еще владеют инициативой. В начале казалось, что у них были все шансы на большую победу, ведь на границе почти не было препятствий, и несколько сел быстро оказались под контролем России.

Как подчеркивают журналисты, если вернуться месяц назад, ситуация для Украины выглядела очень мрачно. В частности, когда 10 мая путинские войска пересекли границу в Харьковской области, оборона была настолько слабой, что один солдат сказал ВВС, что они "просто вошли".

Российское наступление "заглохло" после входа в Волчанск. Украина опрокинула дополнительные подразделения, чтобы отразить атаку, и это дало результат. Российские войска оказались абсолютно не готовы и незащищены к такому развитию боевых действий.

Через четыре недели советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби официально сообщил о "почти законченном" наступлении окупантов. Научный сотрудник Королевского института объединенных вооруженных сил Ник Рейнольдс подтвердил, что Россия упустила возможность "по крайней мере, начать окружать Харьков и контролировать ключевые автомагистрали".

Как подчеркивают журналисты, быстрый темп, выбранный оккупантами, сыграл с ними злую шутку. Если бы Россия лучше подготовила свои подразделения, которые опрокинула на передовую в Харьковской области, у нее был бы шанс на успех. В то же время, Рейнольдс подчеркнул, что новое наступление врага все же достигло одной из целей — "оказал большее давление на украинцев".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по прогнозам враг может в ближайшее время пойти новым наступлением на Харьковщину и Сумщину, чтобы таким образом отвлечь Силы обороны от Донецкого направления.



