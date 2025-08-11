Можно ли было обойтись без «Курска»: Сырский сделал новое заявление

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский дал свое оценку результатам масштабной операции в Курской области России, которая состоялась летом 2024 года. Как передает портал "Комментарии", об этом главком заявил в интервью "The Washington Post".

Александр Сырский. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, главная цель отвлечения российских войск и техники – была достигнута, что помогло защитить украинские территории от масштабного наступления.

"Сначала мы планировали больше рейдовых действий, но потом я отказался от этой идеи, потому что понял, что нам нужна эта территория", — заявил Сырский в интервью.

По словам Александра Сырского, территория Курщины "нужна Украине давно" и стала ключевым плацдармом для дальнейших операций. При этом план действий готовился в строжайшей секретности: даже ближайшие партнеры, включая США, были не проинформированы.

Сырский подчеркнул, что это урок после неудачного контрнаступления 2023 года.

"Победы любят тишину. Они рождаются в тишине и готовятся в тишине. Когда создается или проводится информационная кампания, и все кричат: "Дайте мне это, дайте мне то", тогда, конечно, враг также знает и также готовится", — пояснил главнокомандующий.

Авторы публикации обращают внимание, что прорыв на территорию Курской области стал первым случаем со времен Второй мировой войны, когда иностранные войска заняли часть российской территории.

Украинские силы захватили более 1000 пленных, а Москва была вынуждена перебрасывать войска с других направлений.

