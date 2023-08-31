Может ли враг на юге оказаться в окружении – за какой город РФ готова биться до последнего

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Кравцев Сергей
Во время контрнаступления Украина продолжает делать упор на максимальное продвижение на южном направлении с целью перерезания сухопутного коридора России в Крым. Может ли все обернуться так, что на юге враг окажется в окружении? Действительно ли один из ключевых городов Запорожской области Токмак ВС РФ превратили в логистический узел и готовы биться за него до последнего? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Генерал армии Украины, глава Службы внешней разведки Украины 2005-2010 гг. Николай Маломуж считает, что на юге россияне действительно могут оказаться в окружении. Свое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".
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По его словам, если планы Генштаба ВСУ осуществляться. То россияне на юге окажутся в окружении под плотным огнем. Дальше уже начнется война на истощение для россиян. Им придется, либо отступать, либо оставаться без боеприпасов, ротации, полностью окружёнными ВСУ.
Маломуж обратил внимание, что в этой войне ВСУ не идут в лобовые атаки, как россияне. Они в основном проводят свои операции по флангах. Поэтому, если украинские защитники зайдут с тыла, то операция откроет стратегическую перспективу освобождения юга, Крыма и параллельно востока.
Военный эксперт Алексей Гетьман в интервью "РБК-Украина" обратил внимание на важности деоккупации города Токмак Запорожской области. Этот город на южном направлении россияне очень хорошо укрепили, ожидая предстоящего наступления ВСУ и понимая, что украинская армия будет пытаться атаковать Токмак. Этот населенный пункт стал для агрессора большим логистическим узлом, поэтому они намерены биться за город до последнего. Там возведены различные укрепления с противотанковыми рвами.
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