Может ли Ватикан стать посредником между Украиной и РФ: Папа Римский сделал заявление

Несмотря на постоянные призывы Святого Престола к миру, миссия Ватикана как прямого посредника в войне между Украиной и Россией пока маловероятна. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью американскому католическому изданию Crux сделал глава Католической церкви Папа Римский Лев XIV.

Папа Римский Лев XIV. Фото: из открытых источников

В разговоре с представителями масс-медиа Папа Лев XIV провел четкую границу между двумя понятиями: "голос Святого Престола, призывающий к миру, и роль посредника".

"Это совершенно разные вещи, и вторая, по моему мнению, сейчас гораздо менее реалистична", – отметил понтифик.

Папа Римский подчеркнул, что Святой Престол с самого начала полномасштабного вторжения прилагает значительные усилия для сохранения позиции нейтралитета.

"Святой Престол с начала войны прилагает большие усилия, чтобы сохранить позицию, которая, как бы ни было трудно, остается действительно нейтральной, а не "на стороне" одной из сторон", – заявил Папа.

При этом он признал, что некоторые его высказывания могли быть "интерпретированы по-разному".

По словам главы Ватикана, даже, когда звучали предложения провести переговоры между Украиной и Россией на территории Ватикана или в другом церковном месте, он осознавал все возможные последствия такого шага.

"Но, по моему мнению, реалистично говорить о посредничестве сейчас – не время. Нужно, чтобы ряд различных участников оказал достаточно сильное давление, чтобы воюющие стороны сказали: "Хватит, давайте искать другой способ разрешить наши споры", – отметил Папа Римский.

Несмотря на сложную ситуацию, Папа призвал не терять надежду.

