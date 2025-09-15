Может ли Ватикан стать посредником между Украиной и РФ: Папа Римский сделал заявление

Рубрики
Несмотря на постоянные призывы Святого Престола к миру, миссия Ватикана как прямого посредника в войне между Украиной и Россией пока маловероятна. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью американскому католическому изданию Crux сделал глава Католической церкви Папа Римский Лев XIV.
Папа Римский Лев XIV. Фото: из открытых источников
В разговоре с представителями масс-медиа Папа Лев XIV провел четкую границу между двумя понятиями: "голос Святого Престола, призывающий к миру, и роль посредника".
Папа Римский подчеркнул, что Святой Престол с самого начала полномасштабного вторжения прилагает значительные усилия для сохранения позиции нейтралитета.
При этом он признал, что некоторые его высказывания могли быть "интерпретированы по-разному".
По словам главы Ватикана, даже, когда звучали предложения провести переговоры между Украиной и Россией на территории Ватикана или в другом церковном месте, он осознавал все возможные последствия такого шага.
Несмотря на сложную ситуацию, Папа призвал не терять надежду.
