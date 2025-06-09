Может ли украинская баллистика помочь уничтожать самолеты РФ: какой «сюрприз» ждет РФ на фронте

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Кравцев Сергей
В войне против Украины россияне делают большую ставку на авиацию. В этом факторе оккупанты с первых дней полномасштабной войны серьезно доминируют. Что может помочь уничтожать российские самолеты? Почему самолетам РФ может стать сложно заходить в зону 150-180 км от фронта? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Авиация РФ. Фото: из открытых источников
Авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко заявил в эфире Radio NV, что стремительное развитие украинской баллистической программы может поспособствовать уничтожению российской авиации, если она будет размещаться неподалеку от Украины.
Романенко отметил, что еще около месяца до массированного обстрела Украины в РФ были подписаны договоры с российскими авиаремонтными предприятиями на ремонт шести бомбардировщиков Ту-95МС, потому что эти самолеты нуждались в капитальном ремонте.
Эксперт считает, что фактически возможностей для ремонта самолетов Ту-95МС у россиян нет. Приблизительно такая же ситуация с самолетами Ту-22М3.
Замгендиректора компании по производству средств РЭБ, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский в эфире Радио NV заявил, что российские самолеты могут стать уязвимыми со стороны украинских защитников на расстоянии 150-180 км от линии фронта.
Эксперт отметил, что за время полномасштабного вторжения Россия потеряла значительное количество различных самолетов, в том числе Су-30, Су-35 и Су-34.
Он считает, что это вполне вероятно с учетом недавних заявлений со стороны Минобороны относительно того, что у нас есть имплементация некоторых стандартов, которые дадут нам возможность использовать обмен информацией между самолетами, наземными системами и пунктами противовоздушной обороны. Частично та система, которая называется Link-16, подчеркнул Храпчинский.
При этом, он считает, что надо сохранять тишину, чтобы российские пилотны не знали, где их может ждать "сюрприз".
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