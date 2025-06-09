Может ли украинская баллистика помочь уничтожать самолеты РФ: какой «сюрприз» ждет РФ на фронте

В войне против Украины россияне делают большую ставку на авиацию. В этом факторе оккупанты с первых дней полномасштабной войны серьезно доминируют. Что может помочь уничтожать российские самолеты? Почему самолетам РФ может стать сложно заходить в зону 150-180 км от фронта? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Авиация РФ. Фото: из открытых источников

Украина уже может бить баллистикой по Украине

Авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко заявил в эфире Radio NV, что стремительное развитие украинской баллистической программы может поспособствовать уничтожению российской авиации, если она будет размещаться неподалеку от Украины.

Романенко отметил, что еще около месяца до массированного обстрела Украины в РФ были подписаны договоры с российскими авиаремонтными предприятиями на ремонт шести бомбардировщиков Ту-95МС, потому что эти самолеты нуждались в капитальном ремонте.

"Авиаремонтные заводы для этого типа находятся в Дягилево, которому досталось в этот раз, и в Таганроге, который еще ближе находится к линии фронта, чем Дягилево. Только два завода способны ремонтировать этот тип самолета. Если россияне перебросят их на ремонт, скорее всего — сегодня были сведения об успешном использовании нашей баллистики, они просто попрощаются с этими самолетами, если перебросят на ремонт", — убежден Романенко.

Эксперт считает, что фактически возможностей для ремонта самолетов Ту-95МС у россиян нет. Приблизительно такая же ситуация с самолетами Ту-22М3.

Российские самолеты могут стать удобной мишенью для ВСУ

Замгендиректора компании по производству средств РЭБ, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский в эфире Радио NV заявил, что российские самолеты могут стать уязвимыми со стороны украинских защитников на расстоянии 150-180 км от линии фронта.

Эксперт отметил, что за время полномасштабного вторжения Россия потеряла значительное количество различных самолетов, в том числе Су-30, Су-35 и Су-34.

"И, конечно, у нас у всех есть желание, чтобы данный самолет был перехвачен ракетой AIM-120 серии "D", которая работает на 180-плюс километров. То есть, мы говорим о том, что, скорее всего, могли бы применить ее с самолета F-16 на удаленном участке, но при этом, применяя подсветку радиолокации Patriot или других систем. Мы говорим о том, что уже даже не из ЗРК, а просто с земли подсветили эту цель", – отметил Анатолий Храпчинский.

Он считает, что это вполне вероятно с учетом недавних заявлений со стороны Минобороны относительно того, что у нас есть имплементация некоторых стандартов, которые дадут нам возможность использовать обмен информацией между самолетами, наземными системами и пунктами противовоздушной обороны. Частично та система, которая называется Link-16, подчеркнул Храпчинский.

При этом, он считает, что надо сохранять тишину, чтобы российские пилотны не знали, где их может ждать "сюрприз".

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