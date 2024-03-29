Может ли Украина вернуться к «стамбульским договоренностям». Ответ эксперта

На переговорах в Стамбуле был определенный шанс на компромиссный вариант завершения войны, отмечает Владимир Фесенко. По его словам, Кремлю не удалось захватить Киев за три дня, но российские войска стояли под Киевом, и в Москве надеялись, что в ходе переговоров удастся заставить украинское руководство к выполнению хотя бы части своих требований – отказ Украины от стремления вступить в НАТО, ограничение численности и вооружения украинской армии и т.д.

Переговоры в Стамбуле

Вместе с тем, отмечает эксперт, украинская сторона исходила из другой ситуации. Силы обороны Украины остановили врага под Киевом и Харьковом, но не хватало оружия и боеприпасов, и не было понятно, удастся ли выстоять перед российским нашествием. Поэтому, говорит эксперт, украинское руководство было тогда готово на широкий компромисс, в том числе и на отказ от стремления к членству в НАТО в обмен на прекращение Россией боевых действий и возвращение к ситуации, которая существовала до 24 февраля 2022 года. По состоянию на 29 марта 2022 определенная готовность к компромиссу якобы была с обеих сторон. Но последнее слово оставалось за Москвой, и мирные переговоры не были завершены, подчеркнул Фесенко.

А дальше, по его словам, ситуация действительно изменилась. Российский ответ на украинские предложения появился только во второй половине апреля 2022 года, когда шанс на мирные договоренности фактически уже был упущен.

"К тому же, наверное, Россия предлагала такие условия мира, которые были неприемлемыми для Украины. Но решающим фактором, на мой взгляд, стало изменение ситуации в Украине: появилась информация о трагедиях в Буче и Ирпене, где россияне убили сотни мирных жителей. После этого отношение к переговорам с РФ резко изменилось в негативную сторону и у Президента Зеленского и у большинства украинцев. Эмоциональный и моральный шок от этих трагедий сформировал у украинцев крайне критическое отношение к самой идее некоего компромисса с россиянами",

– считает Фесенко.

К тому же, добавляет он, на тот момент стало очевидно, что Украина выстояла перед российским нашествием, а западные партнеры стали помогать Киеву оружием, материальными ресурсами и деньгами. В Украине начали появляться надежды на победу в войне с российской агрессией. Де-факто уже в мае 2022 года мирные переговоры с Россией прекратились.

То есть, подчеркнул политолог, в апреле 2022 года сменилась сначала политическая позиция украинской стороны и отношение украинского общества к мирным переговорам с Россией, а затем и военная ситуация. В конце концов, это обусловило и изменения в переговорном процессе.

Однако, по его словам, переговоры в Стамбуле нужно вспоминать, потому что количество сторонников мирных переговоров у нас постепенно растет, и некоторые даже наивно считают, что якобы можно вернуться к стамбульским "недо-договоренностям".

Нет, это уже давно невозможно. После того, как Россия аннексировала оккупированные украинские территории, даже теоретически исчезла возможность компромисса по статусу этих территорий. А российские требования "демилитаризации" Украины вообще неприемлемы для нас. Мы не можем быть безоружными перед таким врагом, как Россия".

, – отметил политолог.

По его словам, мирный компромисс также невозможен в условиях, когда одна из сторон войны имеет ощутимое преимущество в численности и оружии.

"К сожалению, сейчас именно такая ситуация. И если начинать переговоры именно сейчас, как некоторые нам предлагают, то это будут переговоры на российских условиях. И Кремль будет выдвигать гораздо более жесткие требования, чем в марте-апреле 2022 года. Более того, сейчас очевидно, что Путин готовится к эскалации войны против Украины",

– говорит Фесенко.

По его мнению, чтобы начинать более или менее нормальные мирные переговоры, прежде всего, российского агрессора нужно остановить и принудить к таким переговорам. Еще одна предпосылка для начала реальных мирных переговоров – обе стороны войны должны быть готовы к переговорам примерно одновременно и без предварительных условий. На сегодняшний день такой ситуации вообще нет. И вряд ли она появится в ближайшее время, тем более, внезапно, добавил политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил , что РФ не будет вести переговоры на условиях, которые выработает Запад.