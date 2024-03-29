Может ли Украина вернуться к «стамбульским договоренностям». Ответ эксперта

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Ткачик Олеся
На переговорах в Стамбуле был определенный шанс на компромиссный вариант завершения войны, отмечает Владимир Фесенко. По его словам, Кремлю не удалось захватить Киев за три дня, но российские войска стояли под Киевом, и в Москве надеялись, что в ходе переговоров удастся заставить украинское руководство к выполнению хотя бы части своих требований – отказ Украины от стремления вступить в НАТО, ограничение численности и вооружения украинской армии и т.д.
Переговоры в Стамбуле
Вместе с тем, отмечает эксперт, украинская сторона исходила из другой ситуации. Силы обороны Украины остановили врага под Киевом и Харьковом, но не хватало оружия и боеприпасов, и не было понятно, удастся ли выстоять перед российским нашествием. Поэтому, говорит эксперт, украинское руководство было тогда готово на широкий компромисс, в том числе и на отказ от стремления к членству в НАТО в обмен на прекращение Россией боевых действий и возвращение к ситуации, которая существовала до 24 февраля 2022 года. По состоянию на 29 марта 2022 определенная готовность к компромиссу якобы была с обеих сторон. Но последнее слово оставалось за Москвой, и мирные переговоры не были завершены, подчеркнул Фесенко.
А дальше, по его словам, ситуация действительно изменилась. Российский ответ на украинские предложения появился только во второй половине апреля 2022 года, когда шанс на мирные договоренности фактически уже был упущен.
К тому же, добавляет он, на тот момент стало очевидно, что Украина выстояла перед российским нашествием, а западные партнеры стали помогать Киеву оружием, материальными ресурсами и деньгами. В Украине начали появляться надежды на победу в войне с российской агрессией. Де-факто уже в мае 2022 года мирные переговоры с Россией прекратились.
То есть, подчеркнул политолог, в апреле 2022 года сменилась сначала политическая позиция украинской стороны и отношение украинского общества к мирным переговорам с Россией, а затем и военная ситуация. В конце концов, это обусловило и изменения в переговорном процессе.
Однако, по его словам, переговоры в Стамбуле нужно вспоминать, потому что количество сторонников мирных переговоров у нас постепенно растет, и некоторые даже наивно считают, что якобы можно вернуться к стамбульским "недо-договоренностям".
По его словам, мирный компромисс также невозможен в условиях, когда одна из сторон войны имеет ощутимое преимущество в численности и оружии.
По его мнению, чтобы начинать более или менее нормальные мирные переговоры, прежде всего, российского агрессора нужно остановить и принудить к таким переговорам. Еще одна предпосылка для начала реальных мирных переговоров – обе стороны войны должны быть готовы к переговорам примерно одновременно и без предварительных условий. На сегодняшний день такой ситуации вообще нет. И вряд ли она появится в ближайшее время, тем более, внезапно, добавил политолог.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил , что РФ не будет вести переговоры на условиях, которые выработает Запад.
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