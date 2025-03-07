Может ли Украина остаться без ракет к ЗРК Patriot и важных разведданных: какой выход

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Кравцев Сергей
На фоне слухов о приостановки помощи от США самую большую тревогу вызывает то, что Киев может потерять доступ к важным разведданным, а также то, что Украина может остаться без ракет к ЗРК Patriot. Действительно ли это так? К передаче какой информации США могли ограничить доступ для Украины? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
ЗРК Patriot. Фото из открытых источников
Бывший офицер воздушных сил, ныне заместитель генерального директора компании производителя средств РЭБ Анатолий Храпчинский в эфире канала "Киев24" заявил, что есть разная разведывательная информация и надо понимать, к какой именно американцы могут нам ограничить доступ.
Эксперт предположил, что речь может идти об ограничении доступа к каким-то решениям на основании собранной информации, например, что поставки из Кореи и Ирана позволят РФ построить гораздо больше "шахедов".
Храпчинский отметил, что информация о взлете стратегической авиации РФ и попытки запуска ракет по территории Украины нам может предоставляться, в частности, за счет самолетов дальнего радиолокационного обнаружения "Авакс" НАТО.
Также есть спутниковые возможности Британии и Франции, других стран-союзниц Украины.
Авиаэксперт, ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко в интервью "Фокусу" рассказал, что Украина критически зависит от военных поставок США и может оказаться без средств для сбивания российских баллистических ракет, что ставит под вопрос всю противовоздушную оборону страны.
По его словам, какое-то время Украина сможет продержаться с тем запасом, который накопила, а за это время вопрос возобновления поставок антиракет будет каким-то образом решен или наши союзники на какое-то время поделятся с нами своими запасами.
Однако, делать какие-либо прогнозы, насколько точно еще хватит боеприпасов, он не стал.
По его словам, у Украины есть некоторые разведывательные беспилотные летательные комплексы, которые могут наводить точно цели, есть возможность точных ударов HIMARS.
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