Может ли Украина остаться без ракет к ЗРК Patriot и важных разведданных: какой выход

На фоне слухов о приостановки помощи от США самую большую тревогу вызывает то, что Киев может потерять доступ к важным разведданным, а также то, что Украина может остаться без ракет к ЗРК Patriot. Действительно ли это так? К передаче какой информации США могли ограничить доступ для Украины? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

ЗРК Patriot. Фото из открытых источников

Речь может идти об ограничении доступа к каким-то решениям

Бывший офицер воздушных сил, ныне заместитель генерального директора компании производителя средств РЭБ Анатолий Храпчинский в эфире канала "Киев24" заявил, что есть разная разведывательная информация и надо понимать, к какой именно американцы могут нам ограничить доступ.

"Здесь, скорее всего имелась в виду ключевая информация – что именно в том месте находится командный пункт, на который приехали, например, корейские генералы, или российские. Именно в этом заключается информация. А не в том, что, например, мы не сможем попасть по цели. Потому что, отмечу, большинство средств используют определенную информацию за счет тех разведывательных дронов, которые у нас есть", — отметил Храпчинский.

Эксперт предположил, что речь может идти об ограничении доступа к каким-то решениям на основании собранной информации, например, что поставки из Кореи и Ирана позволят РФ построить гораздо больше "шахедов".

Храпчинский отметил, что информация о взлете стратегической авиации РФ и попытки запуска ракет по территории Украины нам может предоставляться, в частности, за счет самолетов дальнего радиолокационного обнаружения "Авакс" НАТО.

"Эта отдельная эскадрилья относится к НАТО. То есть не принадлежит США", — подчеркнул эксперт.

Также есть спутниковые возможности Британии и Франции, других стран-союзниц Украины.

Делать какие-либо прогнозы слишком рано

Авиаэксперт, ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко в интервью "Фокусу" рассказал, что Украина критически зависит от военных поставок США и может оказаться без средств для сбивания российских баллистических ракет, что ставит под вопрос всю противовоздушную оборону страны.

По его словам, какое-то время Украина сможет продержаться с тем запасом, который накопила, а за это время вопрос возобновления поставок антиракет будет каким-то образом решен или наши союзники на какое-то время поделятся с нами своими запасами.

Однако, делать какие-либо прогнозы, насколько точно еще хватит боеприпасов, он не стал.

"Заявления относительно того, что мы не сможем бить высокоточным оружием по некоторым объектам на территории РФ, или на территории временно оккупированной Украины — не соответствуют действительности. Потому что на самом деле у нас есть определенные свои собственные авиационные комплексы, которые позволяют нам делать лазерную подсветку для нанесения ударов", – отметил Романенко.

По его словам, у Украины есть некоторые разведывательные беспилотные летательные комплексы, которые могут наводить точно цели, есть возможность точных ударов HIMARS.

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