Может ли Украина атаковать Россию в ответ, - мнения сенаторов США

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Белоокая Ира
Убеждениями делились американские законодатели, пишут "Комментарии" со ссылкой на "Голос Америки".
Война на Украине. Иллюстративное фото
Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси и глава сенатского Комитета по международным отношениям Боб Менендес считает, что Украина имеет право защищаться не только на своей территории, но и везде, где находится агрессор.
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А вот сенатор-республиканец от штата Айдаго Джим Риш убежден, что решать характер военных операций вправе только сам народ той страны, куда вторгся враг.
По мнению сенатора-демократа от штата Мэриленд Бена Кардина, "существуют определенные ограничения, которые следует соблюдать". В то же время, по его словам, следует помнить, что те или иные действия Украины, это способ защиты от террора РФ,
Украинский народ должен делать все необходимое, чтобы выйти победителем этой войны, отмечает сенатор-республиканец от штата Небраска Джон Рикеттс.
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