Может ли Украина атаковать Россию в ответ, - мнения сенаторов США

Убеждениями делились американские законодатели, пишут "Комментарии" со ссылкой на "Голос Америки".



Война на Украине. Иллюстративное фото

Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси и глава сенатского Комитета по международным отношениям Боб Менендес считает, что Украина имеет право защищаться не только на своей территории, но и везде, где находится агрессор.

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"В Украине продолжается война. И это не война, которую они выбирали. Это война, которую им навязал Путин. Следовательно, Украина имеет право защищаться. И защищаться не только на своей суверенной территории, но и везде, где есть агрессор, такой есть природа войны", — заметил Боб Менендес в интервью.

А вот сенатор-республиканец от штата Айдаго Джим Риш убежден, что решать характер военных операций вправе только сам народ той страны, куда вторгся враг.

"Это вопрос, на который украинцы должны ответить сами. Это их конфликт. Они лучше знают, что им делать, какой ответ. Я точно не из тех, кто собирается сидеть и осуждать то, что они делают. А что касается самой России, когда она делает такие вещи, то большинство людей должны осознать, что на это будет ответ", — подчеркнул Айдаго Джим Риш.

По мнению сенатора-демократа от штата Мэриленд Бена Кардина, "существуют определенные ограничения, которые следует соблюдать". В то же время, по его словам, следует помнить, что те или иные действия Украины, это способ защиты от террора РФ,

"Нужно признать, что Россия виновата в этой захватнической войне. Все последствия этой войны, включая действия обеих сторон, инициированы именно россиянами, и они должны нести ответственность. Украина защищается", — сказал Бен Кардин.

Украинский народ должен делать все необходимое, чтобы выйти победителем этой войны, отмечает сенатор-республиканец от штата Небраска Джон Рикеттс.

"Опять же это война. Украине нужно убедиться, что она переживет эту войну. Поэтому им придется делать все, что они должны делать, чтобы выиграть эту войну", — подчеркнул он.

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