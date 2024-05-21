Может ли РФ захватить Сумы: чего ожидать от нового наступления врага

Наступление российских захватчиков в Сумской области возможно, но угрозы окружению или захвату Сум не существует, рассказал военный эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Россия готовится к новому наступлению. Фото из открытых источников

"Враг может попытаться наступать на Сумщине, но у него на этом направлении гораздо меньше ресурсов, чем было сконцентрировано для харьковской операции. Для наступления россияне будут усиливать группировку, которая на границе с Сумской областью, за счет белгородской группы или перебросят дополнительные силы из других направлений. Сейчас на границе из Сумщиной у россиян сконцентрированы силы и средства, однако недостаточны, чтобы сравниться с харьковской операцией. Если наступление россиян будет, то в пределах серой зоны и пограничной полосы, но никак речь не идет о захвате или окружении Сум", – подчеркнул Александр Коваленко.

По словам военного эксперта, Россия действительно готовит масштабное наступление в июне, так как в зоне боевых действий на юге и востоке у нее сконцентрировано 460 тысяч личного состава, но не стоит ожидать наступательных действий на новых направлениях.

"Если мы говорим о наступлении в июне, то, в первую очередь, речь идет о зоне боевых действий и линии боевого столкновения. Речь не идет о наступлении на Харьков, Сумы или Киев. В Харьковской, Сумской и, возможно, Черниговской областях россияне будут продолжать операции в пограничной полосе при условии, что увидят в этом перспективу", – отметил эксперт.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во время военного положения без того могущественный глава Офиса президента Андрей Ермак еще больше умножил свое влияние, пишет The Washington Post. WP отмечает, что близость Ермака к президенту и очевидное влияние на него повлекли за собой шквал обвинений: недемократически консолидировал власть в ОП, практически единолично руководит назначениями и увольнениями чиновников, ограничивает доступ к Зеленскому и стремится лично контролировать почти каждое важное решение в военное время.