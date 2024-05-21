Может ли РФ захватить Сумы: чего ожидать от нового наступления врага

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Марьян Ощановский
Наступление российских захватчиков в Сумской области возможно, но угрозы окружению или захвату Сум не существует, рассказал военный эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
Россия готовится к новому наступлению. Фото из открытых источников
По словам военного эксперта, Россия действительно готовит масштабное наступление в июне, так как в зоне боевых действий на юге и востоке у нее сконцентрировано 460 тысяч личного состава, но не стоит ожидать наступательных действий на новых направлениях.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во время военного положения без того могущественный глава Офиса президента Андрей Ермак еще больше умножил свое влияние, пишет The Washington Post. WP отмечает, что близость Ермака к президенту и очевидное влияние на него повлекли за собой шквал обвинений: недемократически консолидировал власть в ОП, практически единолично руководит назначениями и увольнениями чиновников, ограничивает доступ к Зеленскому и стремится лично контролировать почти каждое важное решение в военное время.
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