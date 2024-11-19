Может ли Путин решится на войну с НАТО в ответ на удары по РФ западными ракетами

Пойдет ли Россия на прямой военный ответ Западу, например, нанося единичные удары по военным базам США в Европе – покажет время, но это самый вероятный сценарий. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в эксклюзивном интервью нашему порталу высказала эксперт Украинского института политики Ева Антоненко.

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Эксперт считает важным политический фактор вокруг предвыборных обещаний Трампа: решение Байдена о разрешении Украине бить по РФ может существенно усложнить республиканцу попытки договориться с Кремлем о перемирии и даже сделать невозможным их, учитывая, что к процессу присоединились еще две страны – Британия и Франция.

По словам Антоненко, увеличение активности российских и северокорейских войск на Курском направлении также является важным фактором.

"Решение может в определенной степени повлиять на ход войны, ведь дает возможность Украине наносить удары по важным военным объектам на территории РФ. Это может частично ослабить российские силы, однако, вряд ли изменит баланс сил, если не будет увеличена высокотехнологичная военная помощь Украине. При этом действительно существует высокий риск эскалации конфликта, что может иметь непредсказуемые последствия, такие как соответствующие агрессивные действия России, повышение напряженности между США и РФ. Пойдет ли Россия на прямой военный ответ Западу, например, нанося единичные удары по военным базам США в Европе – покажет время, но это самый вероятный сценарий. Украина уже давно наносит удары западным оружием по собственным аннексированным территориям, которые РФ считает своими, и подобных ответных ударов до сих пор не было, то есть, на прямое военное столкновение со странами НАТО РФ выходить не спешит. Скорее всего, РФ в ответ может усилить удары по украинской инфраструктуре и попытается начать или усилить наступательные операции в тех регионах Украины, из которых будут наноситься эти дальнобойные удары", – отметила эксперт Украинского института политики.

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