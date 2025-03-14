Может ли отступление из Курщины быть связано с давлением Трампа: какой дедлайн

Сегодня все внимания привязано к приграничью Курщины и Сумщины, где наши воины пытаются сдержать наступление противника, но плавно отступают. Может ли быть отступление из Курской области быть связано с договоренностями со США? О чем говорит тактика российской армии в Курской области? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Бои в Курской области. Фото из открытых источников

Трамп "давил" на Украину

Председатель всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО" и член Атлантического совета Юрий Романюк в эфире "Киев24" считает, что выход украинских военных из Курской области РФ происходит из-за давления США.

"Организованный отход ВСУ из Курской области, скорее всего, является предметом договоренности в треугольнике Киев-Вашингтон-Москва... И во время переговоров в Джидде это все уже осуществлялось. Они постоянно вели переговоры между ЦРУ и Службой внешней разведки России во время 8-часовых переговоров. Они согласовывали: если Украина соглашается на 30-дневный мир, или ты согласишься или нет, иначе Украина может не выводить войска", — отметил Романюк.

Он напомнил, что Путин выставлял требование – пока Украина не освободит Курскую область, он даже не сядет за стол переговоров.

Эксперт считает, что Трамп "давил" на Украину. Украина вынуждена была, чтобы разблокировать поставки оружия и разведданных, согласиться на вывод своих войск из Курщины как наименьшее зло, которое США нам навязывало под диктовку Кремля. И поэтому сейчас Путин не может хлопнуть дверью после того, как Украина реально осуществляет отход из Курской области.

"Это будет как бы не "по понятиям": мы же договорились, ты (Путин) дал слово, мы на Украину наехали, а ты?", — прокомментировал Романюк.

Он убежден, что Путин не может сейчас "отфутболить Трампа грубо и цинично", поэтому согласится на план США.

Оккупанты "сжигают все на своем пути"

Спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в эфире телеканала FREEДОМ заявил, что российские войска продолжают давить на Силы обороны Украины в Курской области. Враг проводит атаки малыми штурмовыми группами и применяет авиацию.

"Они стирают с лица земли российские населенные пункты для того, чтобы разрушить наши укрепления, нашу фортификацию и продавливать нашу оборону, которая наносит очень большие потери россиянам. Ситуация меняется очень быстро, потому что фронт здесь очень динамичный. Нет так называемой стабильной линии боевого соприкосновения, потому что это маневренная война", – заявил Братчук.

Он уточнил, российские войска несут большие потери. Несмотря на это, враг пытается выбить подразделения Сил обороны с позиций, поскольку руководство установило дедлайны.

Сейчас оккупанты "сжигают все на своем пути", чтобы достичь хоть какого-то продвижения.

"И здесь вступает в игру политическое решение – здесь, очевидно, присутствует элемент дедлайна. Вполне вероятно, что кремлевский диктатор рассчитывает на то, что ему удастся наши Силы обороны из Курской области выдавить хотя бы на территорию Сумщины, чтобы объявить о какой-то победе до 9 мая и так называемого "парада победы". Поэтому дедлайн ощущается", – акцентировал Братчук.

Читайте также на портале "Комментарии" — зачем Путин приехал в Курскую область: что обращает на себя внимание.