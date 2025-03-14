Может ли отступление из Курщины быть связано с давлением Трампа: какой дедлайн

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Кравцев Сергей
Сегодня все внимания привязано к приграничью Курщины и Сумщины, где наши воины пытаются сдержать наступление противника, но плавно отступают. Может ли быть отступление из Курской области быть связано с договоренностями со США? О чем говорит тактика российской армии в Курской области? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Бои в Курской области. Фото из открытых источников
Председатель всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО" и член Атлантического совета Юрий Романюк в эфире "Киев24" считает, что выход украинских военных из Курской области РФ происходит из-за давления США.
Он напомнил, что Путин выставлял требование – пока Украина не освободит Курскую область, он даже не сядет за стол переговоров.
Эксперт считает, что Трамп "давил" на Украину. Украина вынуждена была, чтобы разблокировать поставки оружия и разведданных, согласиться на вывод своих войск из Курщины как наименьшее зло, которое США нам навязывало под диктовку Кремля. И поэтому сейчас Путин не может хлопнуть дверью после того, как Украина реально осуществляет отход из Курской области.
Он убежден, что Путин не может сейчас "отфутболить Трампа грубо и цинично", поэтому согласится на план США.
Спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в эфире телеканала FREEДОМ заявил, что российские войска продолжают давить на Силы обороны Украины в Курской области. Враг проводит атаки малыми штурмовыми группами и применяет авиацию.
Он уточнил, российские войска несут большие потери. Несмотря на это, враг пытается выбить подразделения Сил обороны с позиций, поскольку руководство установило дедлайны.
Сейчас оккупанты "сжигают все на своем пути", чтобы достичь хоть какого-то продвижения.
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