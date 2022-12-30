Может ли оказаться украинская армия в России. Ответил секретарь СНБО

Россия совершила полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Украинцы смогли выстоять и перешли в наступление, но могут ли украинские войска оказаться на территории России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью секретаря СНБО Алексея Данилова.

Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото из открытых источников

Украина освободила оккупированные территории на севере, включая Киевщину, а в начале осени ВСУ осуществили удачное наступление на востоке Украины и уволили сотни населенных пунктов. Ближе к концу года украинские войска заставили российских военных бежать и таким образом провели деоккупацию Херсона.

Такие удачные действия Украины иногда задают вопрос, возможно ли, что украинские войска нападут на территорию Российской Федерации. На это ответил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Если для защиты нашей страны нужно будет оказаться там, где мы сочтем необходимым, мы там будем", — сказал Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что Украина не будет ни у кого спрашивать, если нужно атаковать территории России. Также Данилов подчеркнул, что все разговоры о том, что такие действия украинской армии могут раздражать кого-то, это бред.

"Ни у кого спрашивать не будем. И все эти разговоры, что не надо кого-то там раздражать, это чушь", — добавил Алексей Данилов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о военном союзе, который мог бы реально оградить Украину от полномасштабного вторжения со стороны Российской Федерации, и это не НАТО.

Также "Комментарии" писали о союзнике России, который просит военной помощи у стран Запада.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!