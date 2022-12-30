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Может ли оказаться украинская армия в России. Ответил секретарь СНБО

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, сможет ли ВСУ действовать на территории Российской Федерации

сегодня, 13:23
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Автор:

Slava Kot

Россия совершила полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Украинцы смогли выстоять и перешли в наступление, но могут ли украинские войска оказаться на территории России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью секретаря СНБО Алексея Данилова.

Может ли оказаться украинская армия в России. Ответил секретарь СНБО

Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото из открытых источников

Украина освободила оккупированные территории на севере, включая Киевщину, а в начале осени ВСУ осуществили удачное наступление на востоке Украины и уволили сотни населенных пунктов. Ближе к концу года украинские войска заставили российских военных бежать и таким образом провели деоккупацию Херсона.

Такие удачные действия Украины иногда задают вопрос, возможно ли, что украинские войска нападут на территорию Российской Федерации. На это ответил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Если для защиты нашей страны нужно будет оказаться там, где мы сочтем необходимым, мы там будем", — сказал Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что Украина не будет ни у кого спрашивать, если нужно атаковать территории России. Также Данилов подчеркнул, что все разговоры о том, что такие действия украинской армии могут раздражать кого-то, это бред.

"Ни у кого спрашивать не будем. И все эти разговоры, что не надо кого-то там раздражать, это чушь", — добавил Алексей Данилов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о военном союзе, который мог бы реально оградить Украину от полномасштабного вторжения со стороны Российской Федерации, и это не НАТО.

Также "Комментарии" писали о союзнике России, который просит военной помощи у стран Запада.



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Источник: https://www.kyivpost.com/uk/post/6230
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