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Марьян Ощановский
Российские захватчики могут продавливать оборону ВСУ на отдельных участках, однако обвалить фронт они не способны, убежден заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.
РФ сохраняет значительное преимущество. Фото из открытых источников
Майор ВСУ не исключает, что оккупанты могут продавить отдельные участки при накоплении значительного количества сил и средств, но не прорвать фронт.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что власти России организовали пропагандистские мероприятия, в рамках которых на временно оккупированные территории прибыли вдовы российских захватчиков для агитации за войну. В рамках акции российские женщины, чьи мужчины бесславно погибли в Украине на войне, которую развязал безумный диктатор Владимир Путин, ездят по захваченным регионам и агитируют местных мужчин последовать примеру своих мужчин.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что против российского журналиста Андрея Захарова возбудили уголовное дело за "фейки" об армии РФ. Ранее он рассказал о внебрачной дочери российского диктатора Владимира Путина. Андрей Захаров написал несколько громких статей-расследований, за что удостоился премии "Золотое перо". Журналист, в частности, является автором расследования о вероятной третьей дочери российского президента Луизе Розовой.
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