Российские захватчики могут продавливать оборону ВСУ на отдельных участках, однако обвалить фронт они не способны, убежден заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

РФ сохраняет значительное преимущество. Фото из открытых источников

"Несмотря на разные не очень оптимистичные новости в последнее время, я не вижу высокой вероятности масштабного "обвала фронта". Сейчас часто используют такую формулировку, хотя она и не совсем корректна. Конечно, если мы расслабимся, то все может быть, но при адекватном раскладе – вряд ли", — заверил Максим Жорин.

Майор ВСУ не исключает, что оккупанты могут продавить отдельные участки при накоплении значительного количества сил и средств, но не прорвать фронт.

"Россияне умеют упорно давить там, где определяют для себя приоритеты. На таких участках они не жалеют никаких ресурсов. Десятки тысяч погибших для них не повод остановиться. Именно за счет такого подхода они могут преуспевать. И будут такую тактику использовать дальше не только на востоке, но и на других направлениях, в частности на границе", — добавил военнослужащий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что власти России организовали пропагандистские мероприятия, в рамках которых на временно оккупированные территории прибыли вдовы российских захватчиков для агитации за войну. В рамках акции российские женщины, чьи мужчины бесславно погибли в Украине на войне, которую развязал безумный диктатор Владимир Путин, ездят по захваченным регионам и агитируют местных мужчин последовать примеру своих мужчин.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что против российского журналиста Андрея Захарова возбудили уголовное дело за "фейки" об армии РФ. Ранее он рассказал о внебрачной дочери российского диктатора Владимира Путина. Андрей Захаров написал несколько громких статей-расследований, за что удостоился премии "Золотое перо". Журналист, в частности, является автором расследования о вероятной третьей дочери российского президента Луизе Розовой.